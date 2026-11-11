В Новороссийске родители жалуются на холод в пяти школах и двух детсадах
В Новороссийске родители заявили, что дети замерзают в школах и детсадах. При этом отопительный сезон в городе уже стартовал
10 ноября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что жители Новороссийска рассказывают о проблемах с отоплением. В пяти школах и двух детских садах дети вынуждены находиться в неотапливаемых и холодных помещениях.
При этом официально отопительный сезон в городе стартовал еще 20 октября, а с 3 ноября тепло должно было появиться во всех зданиях. Накануне замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров заявил, что к теплу подключены уже 87% жилых домов, а социальные учреждения начали отапливать еще раньше.
По словам родителей, мерзнуть приходится ученикам и воспитанникам гимназий № 6 и № 7, школ № 10 и № 40, а также детских садов № 60 и № 66. Особо сложная ситуация сложилась в спортшколе станицы Раевской: здесь температура в спортивных залах не поднимается выше 12 °C, из-за чего дети вынуждены тренироваться в куртках и зимних шапках.
Как утверждают родители, руководство учебных заявляет, что сами ждут подачи тепла, не имея возможности повлиять на ситуацию самостоятельно.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отопительный сезон стартовал 2 ноября.