В Новороссийске родители жалуются на холод в пяти школах и двух детсадах

В Новороссийске родители заявили, что дети замерзают в школах и детсадах. При этом отопительный сезон в городе уже стартовал

10 ноября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что жители Новороссийска рассказывают о проблемах с отоплением. В пяти школах и двух детских садах дети вынуждены находиться в неотапливаемых и холодных помещениях.

При этом официально отопительный сезон в городе стартовал еще 20 октября, а с 3 ноября тепло должно было появиться во всех зданиях. Накануне замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров заявил, что к теплу подключены уже 87% жилых домов, а социальные учреждения начали отапливать еще раньше.