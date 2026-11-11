Самый высокогорный город мира и Мачу-Пикчу. В Краснодаре путешественник Антон Кротов расскажет о Южной Америке
В Краснодаре 13 ноября путешественник Антон Кротов проведет бесплатную лекцию о поездке в Южную Америку (12+)
Краснодарская галерея «Арт-Веранда» анонсировала на 13 ноября лекцию путешественника Антона Кротова.
Антон Кротов — путешественник и писатель. С 1991 года он объездил более 150 стран, путешествуя преимущественно с минимальными затратами — автостопом, пешком и на общественном транспорте.
В 1995 году он основал Академию вольных путешествий — сообщество любителей самостоятельных поездок. Позднее создал проект «Дом для всех», в котором путешественники могут бесплатно останавливаться и знакомиться друг с другом.
В 2026 году Антон снова побывал в Южной Америке и расскажет об этой поездке на встрече. Гости узнают об Аргентине, Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии и других странах.
Кротов расскажет о проекте «Дом для всех», базировавшийся в Буэнос-Айресе. Он также поделится впечатлениями от посещения самого высокогорного города мира — Ла-Ринконады, древнего города инков Мачу-Пикчу и других мест. Гости узнают об уникальных поездах, системах канатных дорог, троллейбусах и метро в Южной Америке.
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида:
Кроме того, путешественник расскажет о безопасности на материке, гостеприимстве и нравах местных жителей, ценах, болезнях и опасностях. Он покажет фотографии, монеты и купюры разных стран, а также поделится планами на будущие поездки.
Также Антон ответит на вопросы участников, в том числе о других странах и материках.
Лекция состоится 13 ноября в 19:00 в галерее «Арт-Веранда». Участие бесплатное, но необходима предварительная запись по телефону 8 (918) 48-19-367.
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