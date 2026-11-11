Самый высокогорный город мира и Мачу-Пикчу. В Краснодаре путешественник Антон Кротов расскажет о Южной Америке

Краснодарская галерея «Арт-Веранда» анонсировала на 13 ноября лекцию путешественника Антона Кротова.

Антон Кротов — путешественник и писатель. С 1991 года он объездил более 150 стран, путешествуя преимущественно с минимальными затратами — автостопом, пешком и на общественном транспорте.



В 1995 году он основал Академию вольных путешествий — сообщество любителей самостоятельных поездок. Позднее создал проект «Дом для всех», в котором путешественники могут бесплатно останавливаться и знакомиться друг с другом.

В 2026 году Антон снова побывал в Южной Америке и расскажет об этой поездке на встрече. Гости узнают об Аргентине, Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии и других странах.

Кротов расскажет о проекте «Дом для всех», базировавшийся в Буэнос-Айресе. Он также поделится впечатлениями от посещения самого высокогорного города мира — Ла-Ринконады, древнего города инков Мачу-Пикчу и других мест. Гости узнают об уникальных поездах, системах канатных дорог, троллейбусах и метро в Южной Америке.