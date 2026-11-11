Росреестр предупредил о фейковых сообщениях в «Максе»
От имени Росреестра людям пишут о сделках с их квартирами и ведут на поддельные сайты
9 ноября Росреестр предупредил, что россияне стали получать в мессенджере «Макс» сообщения о сделках с их недвижимостью. В частности, в них говорится, что заявление гражданина на переоформление права собственности на объект принято к рассмотрению, а полный пакет документов доступен для ознакомления в личном кабинете ЕГРН.
В сообщениях есть гиперссылка — якобы для получения выписки. На самом деле за ней скрываются сайты-двойники или фишинговые страницы, созданные, чтобы выманить персональные данные.
В Росреестре подчеркнули: ведомство никогда не просит переходить по ссылке, чтобы «отменить», «подтвердить» или «посмотреть» информацию или документы. Там призвали никак не реагировать на подозрительные сообщения и не открывать указанные в них ссылки.
Официальными источниками получения выписок из ЕГРН являются: «Госуслуги», сайт Росреестра, сайт Роскадастра, МФЦ и нотариусы.
Когда Росреестр действительно пишет? При поступлении документов на учетно-регистрационные действия уведомление приходит на электронную почту заявителя или в его личный кабинет на «Госуслугах». Сотрудники ведомства также могут позвонить, отправить СМС или написать в мессенджере, но только для уточнения информации по уже поступившим документам.
Как писали Юга.ру, в конце октября «Россети» предупредили о схеме мошенничества под видом перерасчета за электричество.