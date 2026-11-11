Росреестр предупредил о фейковых сообщениях в «Максе»

От имени Росреестра людям пишут о сделках с их квартирами и ведут на поддельные сайты

9 ноября Росреестр предупредил, что россияне стали получать в мессенджере «Макс» сообщения о сделках с их недвижимостью. В частности, в них говорится, что заявление гражданина на переоформление права собственности на объект принято к рассмотрению, а полный пакет документов доступен для ознакомления в личном кабинете ЕГРН.

В сообщениях есть гиперссылка — якобы для получения выписки. На самом деле за ней скрываются сайты-двойники или фишинговые страницы, созданные, чтобы выманить персональные данные.