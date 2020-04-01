Чечня с 5 апреля полностью закроет свои границы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 апреля заявил, что с 5 апреля республика полностью закроет границы

23 марта Чечня первой в стране ввела ограничительные меры для остановки коронавируса — в республике перестали работать заведения общепита. Спустя день стало известно о первом инфицированном в регионе и трех подозреваемых на заражение. 28 марта в республику ограничили въезд, а жителям запретили находиться за пределами места постоянного проживания.

1 апреля стало известно о первом умершем жителе Чечни с коронавирусом — скончалась 82-летняя песнионерка. Недавно она встречалась в Москве с дочерью, которая приехала из-за границы. По данным официального сайта по информированию населения по вопросам коронавируса, в Чечне зарегистрированы 10 случаев заражения COVID-19.

О том, что республику полностью закроют, Рамзан Кадыров сообщил 1 апреля в прямом эфире в своем инстаграме.

«Въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», — сообщил он.

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Глава республики добавил, что все, кто хочет выехать из республики, должны сделать это до 5 апреля. В случае, если кому-то потребуется экстренный вывоз после закрытия границ, вопрос будет решаться с помощью чартерных рейсов.

«После мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — цитирует Кадырова РИА «Новости».

На момент выхода новости в мире известно о 883,2 тыс. заболевших, умерли 44,1 тыс. человек, выздоровели 185,3 тыс. человек. В России к 1 апреля зарегистрировали 2 тыс. 777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека умерли. 

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