Чечня с 5 апреля полностью закроет свои границы

23 марта Чечня первой в стране ввела ограничительные меры для остановки коронавируса — в республике перестали работать заведения общепита. Спустя день стало известно о первом инфицированном в регионе и трех подозреваемых на заражение. 28 марта в республику ограничили въезд, а жителям запретили находиться за пределами места постоянного проживания.

1 апреля стало известно о первом умершем жителе Чечни с коронавирусом — скончалась 82-летняя песнионерка. Недавно она встречалась в Москве с дочерью, которая приехала из-за границы. По данным официального сайта по информированию населения по вопросам коронавируса, в Чечне зарегистрированы 10 случаев заражения COVID-19.

О том, что республику полностью закроют, Рамзан Кадыров сообщил 1 апреля в прямом эфире в своем инстаграме.

«Въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», — сообщил он.