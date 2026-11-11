Семья экс-вице-губернатора Кубани Миньковой оспаривает конфискацию имущества на 338 млн рублей

Ответчики настаивают, что имущество приобретали законно, а сама Минькова утверждает, что за годы работы на руководящих должностях у нее были значительные легальные доходы. Заседание состоится 16 ноября.

6 ноября Четвертый кассационный суд Краснодара принял к производству жалобу бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, ее матери Светланы Двадненко и бывшего мужа Вадима Минькова. Они намерены обжаловать решение обратить в доход государства семейные активы стоимостью 338 млн рублей.

Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения и отправили под домашний арест.

В апреле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в казну активов семьи Миньковых. По версии ведомства, имущество стоимостью 338 млн рублей приобрели с нарушением антикоррупционного законодательства. Согласно материалам, совокупный легальный доход Анны Миньковой и ее родственников не превысил 71 млн рублей. Еще 91 млн рублей семья получила от сдачи недвижимости в аренду и других видов предпринимательской деятельности, часть которых прокуратура сочла незаконной.

В доход государства перешли три квартиры и дом в Краснодаре, два дома в Тимашевском районе, земельные участки, доля в коммерческом помещении в краевой столице и шесть автомобилей. Поскольку часть активов к моменту рассмотрения дела уже продали, с ответчиков взыскали их денежный эквивалент — 90 млн рублей.

В мае уголовное дело экс-вице-губернатора о мошенничестве закончилось условным сроком. Суд установил, что Минькова купила квартиру в краснодарском ЖК «Арбат», но застройщику не заплатила, полагая, что тот не станет предъявлять претензии из-за ее должности.