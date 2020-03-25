Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле из-за коронавируса

Президент Владимир Путин поручил предоставить выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году досрочно

Об этом он заявил, выступая телеобращением к россиянам 25 марта. Ветераны в РФ получат в честь юбилея Победы по 75 тыс. рублей, труженики тыла — по 50 тыс. рублей. Путин поручил, чтобы выплаты были осуществлены до майских праздников. «Выплаты к 75-летию Великой Победы должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле», — сказал Путин.

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В общей сложности выплаты получат более 1,14 млн граждан. Деньги на эти цели — 62,9 млрд рублей правительство выделило из своего резервного фонда. Согласно указу президента, для того, чтобы получить эти выплаты, ветеранам не придется писать никаких заявлений. Они автоматически будут начислены вместе с обычными пенсиями. Также Путин поручил из-за коронавируса перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей и автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода.

Юга.ру ранее писали о нескольких проектах, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году. Так, в феврале РЖД ввела бесплатный проезд на поездах для ветеранов. Также в России разрабатывали пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения». Это будет туристический маршрут для пенсионеров по местам боевой славы. А в Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать жилье 122 ветеранов.