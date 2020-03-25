Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле из-за коронавируса
Президент Владимир Путин поручил предоставить выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году досрочно
Об этом он заявил, выступая телеобращением к россиянам 25 марта.
Ветераны в РФ получат в честь юбилея Победы по 75 тыс. рублей, труженики тыла — по 50 тыс. рублей. Путин поручил, чтобы выплаты были осуществлены до майских праздников.
«Выплаты к 75-летию Великой Победы должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле», — сказал Путин.
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В общей сложности выплаты получат более 1,14 млн граждан. Деньги на эти цели — 62,9 млрд рублей правительство выделило из своего резервного фонда.
Согласно указу президента, для того, чтобы получить эти выплаты, ветеранам не придется писать никаких заявлений. Они автоматически будут начислены вместе с обычными пенсиями.
Также Путин поручил из-за коронавируса перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей и автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода.
Юга.ру ранее писали о нескольких проектах, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году. Так, в феврале РЖД ввела бесплатный проезд на поездах для ветеранов. Также в России разрабатывали пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения». Это будет туристический маршрут для пенсионеров по местам боевой славы. А в Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать жилье 122 ветеранов.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 454 тыс. человек, выздоровело 113 тыс. человек, умерло от коронавируса 20 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
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