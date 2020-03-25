Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Президент Владимир Путин поручил предоставить выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году досрочно

Об этом он заявил, выступая телеобращением к россиянам 25 марта.

Ветераны в РФ получат в честь юбилея Победы по 75 тыс. рублей, труженики тыла — по 50 тыс. рублей. Путин поручил, чтобы выплаты были осуществлены до майских праздников.

«Выплаты к 75-летию Великой Победы должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле», — сказал Путин. 

Читайте также:

В общей сложности выплаты получат более 1,14 млн граждан. Деньги на эти цели — 62,9 млрд рублей правительство выделило из своего резервного фонда. 

Согласно указу президента, для того, чтобы получить эти выплаты, ветеранам не придется писать никаких заявлений. Они автоматически будут начислены вместе с обычными пенсиями.

Также Путин поручил из-за коронавируса перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей и автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода.

Юга.ру ранее писали о нескольких проектах, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году. Так, в феврале РЖД ввела бесплатный проезд на поездах для ветеранов. Также в России разрабатывали пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения». Это будет туристический маршрут для пенсионеров по местам боевой славы. А в Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать жилье 122 ветеранов.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 454 тыс. человек, выздоровело 113 тыс. человек, умерло от коронавируса 20 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.

Великая Отечественная война Ветераны Владимир Путин Коронавирус Социальные программы

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В передаче у Малахова рассказали про коронавечеринки в Краснодаре. Организаторы объяснили, что это было
ФНС приостановила взыскания долгов и заморозку операций по счетам бизнеса
Военный истребитель Су-27 упал в Черное море
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле из-за коронавируса
Путин поручил автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода
Магазины, аптеки, больницы. В Кремле уточнили, на кого не распространится указ о нерабочей неделе

Лента новостей

Статьи

Две недели на удаленке

Сотрудники Юга.ру делятся своим опытом

Статьи

10 000 детей без верного диагноза и помощи

Что не так с выявлением аутизма на Кубани

Статьи

«Индустрия в нокдауне»

Владельцы краснодарского общепита о том, как выживают во времена коронавируса

Реклама на портале