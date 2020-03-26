По поручению Путина с апреля оплата больничного будет увеличена

25 марта президент Владимир Путин поручил изменить порядок оплаты больничных листов и установить минимальный размер оплаты не ниже МРОТ

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

25 марта Путин выступил с телеобращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса. Президент поручил из-за коронавируса перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей, автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода, а также объявил, что ветераны получат выплаты досрочно.

Кроме того, Путин предложил установить норму расчета больничных: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ (12 тыс. 130 рублей) в месяц .

«Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации», — объявил президент.