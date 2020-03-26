По поручению Путина с апреля оплата больничного будет увеличена
25 марта президент Владимир Путин поручил изменить порядок оплаты больничных листов и установить минимальный размер оплаты не ниже МРОТ
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
25 марта Путин выступил с телеобращением к гражданам в связи с пандемией коронавируса. Президент поручил из-за коронавируса перенести голосование по поправкам к Конституции, ввести кредитные каникулы, объявил следующую неделю нерабочей, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей, автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода, а также объявил, что ветераны получат выплаты досрочно.
Кроме того, Путин предложил установить норму расчета больничных: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ (12 тыс. 130 рублей) в месяц.
«Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации», — объявил президент.
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Как пояснили в Минтруде, сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного.
«Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы — 60% от среднего заработка», — объяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, из-за этих правил 2,3 млн россиян получали, уходя на больничный, сумму ниже МРОТ.
Как добавил телеканал «360», порядок оплаты больничного, который предложил Путин, будет применяться уже с апреля 2020 года.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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