«Ситуация патовая, мы закрылись». Как коронавирус поразил малый бизнес в Краснодаре

26 марта в Краснодарском крае вступило в силу постановление, согласно которому заведения, связанные с массовым пребыванием людей, должны прекратить работу. Меры затронули развлекательные центры, спортзалы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения, театры, ночные клубы и подобные объекты. При этом нет разницы, подведомственные это учреждения или же частный бизнес. Меры вводятся до особого распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Сколько продлятся ограничения, никто не знает. Однако многие уже ощутили их на себе. Краснодарские владельцы малого бизнеса рассказали порталу Юга.ру, как коронавирус изменил их жизнь и работу.

Ярослав Потапов, фуд-фотограф

— Я делаю фото для ресторанов и кафе, иногда для производителей продуктов питания. Фото используются для создания меню, рекламных макетов, размещения в социальных сетях и на сайтах. Я занимаюсь этим с 2012 года и уже пережил кризис 2014 года, но тогда было легче. Сейчас все очень сложно и у фотографов, и у ресторанов. Последние две недели, с тех пор как появились рекомендации по карантину, работы нет совсем. У ресторанов нет посетителей, они не знают, что будет дальше, и стараются работать с большими скидками на доставку. Традиционные большие весенние обновления меню отложены на неопределенный срок. Я индивидуальный предприниматель, и платежи по налогам и кредитам никто не отменял, хоть все и должны сидеть дома. Что будет дальше, я не знаю. Запас есть еще максимум на неделю. Дальше или все вернется в нормальное русло, или нужно вводить повсеместный карантин с заморозкой платежей по налогам и кредитам. Финансовой подушки нет, и платить по обязательствам не из чего. А по-хорошему заморозка нужна на пару месяцев, чтобы дать бизнесу восстановиться, даже если через неделю все наладится. В чем я лично сомневаюсь.

Светлана Величко, владелец салона красоты «Белая комната»

— За три года бизнес пережил многое, в том числе и мой полугодичный декретный отпуск. Недавно я прошла очередное обучение для продвижения студии в инстаграме. Как обещал мой наставник, через пару недель дела значительно пойдут в гору. Так и произошло! Февраль по сравнению с прошлыми годами «выстрелил» очень хорошо. Так было до середины марта. А потом ситуация резко испортилась. Последние дней пять посещаемость студии красоты снизилась процентов на 80. Это очень много.

В команде работают несколько сотрудников. Часть на себя — снимают рабочее место в аренду, часть в команде — получают оклад и процент от общего дохода. У тех, кто на аренде, работы нет от слова совсем. У тех, кто в основной команде, количество записей снизилось. Точнее, они просто отменились. Постоянные клиенты не переносят визит на другие даты, а просто отменяют.

Пока студия будет работать в прежнем режиме, но чтобы сохранить хорошую зарплату сотрудников, приходится делать большие скидки на услуги, жертвуя своим доходом. Огорчает тот факт, что аренда всего здания, конечно же, будет прежней. А это серьезная сумма. Благо «запасы» собраны ранее, подстраховка есть. Надеюсь, вся эта ситуация долго не продлится. Других источников дохода нет. Планировала в ближайшие месяцы открытие еще одного филиала, но понимаю, что это дело придется отложить надолго.

Марк Колесников, владелец парикмахерского салона No Name

— Мне сейчас достаточно сложно ответить, насколько снизился спрос, но обращений на предварительную запись и прямых звонков стало меньше. В нашем салоне работают семь человек — пять мастеров, включая меня, и администраторы. Сказать, что я сейчас сильно напряжен, не получится. У меня есть некоторая финансовая подушка, поэтому если дела будут идти так же или хуже, то прямо переживать можно будет начать в течение пары месяцев.

Выраженной паники нет. Если будет введен карантин, то вряд ли он будет чересчур строгим, то есть варианты, что мы сможем, например, работать по вызову. В случае тотального карантина я не могу вам сказать, что будет происходить и что мы будем делать. Месяц в таком режиме пережить мы сможем, а дальше уже нужно будет ориентироваться по факту. Я ориентируюсь на ребят с Украины, где салоны и парикмахерские закрыты уже как неделю, так вот они пока что сидят и ждут. У нас парикмахерские пока никто не закрывает, во время нерабочей недели будем работать в стандартном режиме.

Плюс у меня есть некий антикризисный план и вариант переформировать бизнес — идея переоборудоваться в обучение. Потому что я понимаю, что в связи с кризисом появится большое количество новых специалистов, у которых не будет возможности много платить — в Краснодаре это стоит от 50-70 тыс. рублей. Можно будет поставить эту планку немного ниже. Есть заблуждение, что в кризис люди перестают стричься или краситься. На самом деле они продолжают это делать, но начинают ходить в более дешевые места. Возможно, придется изменить порядок работы с клиентами, может быть, немного поварьировать прайс.

Мирро Пуазон, хозяйка комиссионного магазина одежды «Чешуя»

— Да, ситуация изменилась. Люди сейчас стараются реже покидать дом и в магазины ходят в основном за продуктами. Красивая одежда в период карантина не является предметом первой необходимости. У меня в последние две недели продажи упали до нуля, я не могу собрать даже сумму, необходимую для оплаты аренды за март, а уже на носу счета за апрель.

Хорошо, что наемных сотрудников нет, я работаю сама, мне помогает только муж. Что планирую делать дальше? Объявила о доставке по городу: на примерку — 200 рублей, при покупке — бесплатно. Развожу сама лично, на велосипеде или пешком, без использования общественного транспорта. После примерки стираю и глажу одежду тоже сама. Планирую объявить акцию «3 по цене 2», чтобы собрать необходимую сумму хотя бы на этот месяц.

Да, у меня есть кредитная карта, которую я никак не могу погасить, потому что трачу с нее в тот же день, как кладу деньги. Других постоянных источников дохода у меня нет. Ищу любые возможности: пишу тексты на заказ, по образованию я журналист. Не гнушаюсь готовить и убирать на дому. Помощи от государства я не жду. Единственное, чего я смогла добиться: от своего арендодателя — отсрочка платежа аренды до конца недели. В рамках совместной работы журналистского объединения «Синдикат-100» свои материалы о том, как живет российский малый бизнес в условиях пандемии, подготовили несколько изданий. Предприниматели Свердловской области рассказали о своем положении в публикации «Ревда.инфо». Журналисты «Бизнес-класс Архангельск» собрали мнения нескольких бизнесменов и уполномоченного по правам предпринимателей. Телекомпания ТВ-2 выпустила материал «Томский бизнес на карантине».

Андрей Дворецкий, руководитель студии «Йогадвор»

— Ситуация сильно изменилась, когда Роспотребнадзор по Краснодарскому краю запретил проведение всех мероприятий, в том числе нашего формата. Во всех соцсетях мы сделали анонсы, успокоили клиентов, что абонементы сохранят свое действие, но пока студия закрыта. Идем в онлайн. Как это будет, еще не знаем — абсолютно новый опыт. Весь вечер мне звонили сотрудники и задавали один и тот же вопрос — что будет дальше? Ночью я звонил в банки, узнавал о сроках платежей и кредитов — пока ничего не понятно, все замерли. Я думаю, что месяц-полтора мы продержимся до майских праздников, а там уже будем смотреть по ситуации. Пока никто ничего не знает — ни мои коллеги, которые занимаются фитнес-студиями, ни власти.

Многие паникуют, что как же так, нас попросят съехать, потому что у многих помещения в аренде. Но я так понимаю, что все сейчас находятся в одной лодке. И собственнику нет смысла бежать сейчас и искать новых арендаторов. Если у человека реально нет денег, то нет смысла требовать с него. Как только ситуация изменится и клиенты вернутся, все наладится и придет на круги своя. Поэтому остается спокойно реагировать, без паники, без лишних эмоций. Конечно, меры приняли разумные. Да, необходимо было ограничить передвижение людей, разумно и то, что касается режима самоизоляции. Мы объясняем людям, что нужно соблюдать все эти предписания, не подвергать себя опасности. Да, ситуация тяжелая, но нужно не впадать в крайности. Действия властей оправданы, надо им следовать. Китай же смог мобилизоваться и перебороть ситуацию, и у нас получится.

Евгения Пошивач, руководитель центра экспериментальных искусств «Люди-Игры»

— Ситуация патовая, мы закрылись после того, как вышло постановление. В настоящее время мы не работаем, ситуация с арендой очень сложная — нам говорят, что мы должны заплатить полную сумму, либо в рассрочку, но те же самые деньги. Только откуда их взять потом? В общем, странная ситуация. У нас большой коллектив и большие затраты. Мы существуем уже 11 лет, и за это время сильно разрослись, только недавно сделали ремонт. Сейчас непонятно, что нам делать — закрываться насовсем либо занимать деньги и как-то это перекрывать.

Подушка безопасности у нас была, но мы ее потратили на ремонт. С предыдущего места, где мы сидели пять лет, нам пришлось срочно переехать. Мы нашли помещение, сделали там ремонт, вложили деньги, так что этой подушки у нас не осталось. Если сейчас перекрывать чем-то, то непонятно, откуда это брать. Еще и экономическая ситуация в последнее время была не очень, и это чувствовалось уже в январе — люди тратили деньги не на творчество и развитие, а на закрытие каких-то базовых потребностей, на ту же еду. Поэтому у нас и группы стали меньше, и в целом людей стало меньше ходить.

Я так предполагаю, что история с коронавирусом, как минимум, на месяц, а то и больше. Плюс многие сейчас лишились работы, соответственно, откуда людям взять деньги на развитие? Мы сейчас, конечно, очень сильно задумались о том, что нам делать дальше. У нас большие площади, это все достаточно дорого содержать, и мы не понимаем, где брать на то, чтобы перекрывать все траты. Сейчас думаем про онлайн-площадку. У меня все коллеги сейчас срочно-обморочно переходят на онлайн, чтобы хоть как-то закрывать счета. На помощь государства я не рассчитываю. За все время нашего существования мы не получали никаких дотаций. Так что я не особо во все это верю. Но если какой-то закон появится, то я сильно удивлюсь и обрадуюсь. Но сейчас я на это точно не рассчитываю.

Ксения Колганова, руководитель квест-центра «Клетка»

— Мы занимаемся организацией квестов не только для взрослых, но и для детей с семи лет. Поскольку мы занимаемся развлечениями, ориентированными на детей, ограничения коснулись нас одними из первых. За прошлый месяц у нас в центре было около 200 команд. Последние две недели мы, можно сказать, простаиваем — за это время через нас прошло команд пять. Я очень осторожный предприниматель, и кредитов у меня, к счастью, нет. Есть какая-то финансовая подушка на два-три месяца. Но такая ситуация далеко не у всех. По поводу сотрудников — все мои ребята находятся на сдельной оплате, и в данный момент они все ушли по домам, потому что игр нет, и на рабочем месте сижу я одна. У меня всего два-три помощника, но они уже сейчас сидят без денег, у одной женщины двое детей. Что будет дальше, непонятно. Я постараюсь им помочь, буду выплачивать им какие-то компенсации, чтобы у них были деньги на хлеб и коммуналку. Мы просим администрацию ТЦ о какой-то лояльности — речь об арендной плате, которая является статьей наших основных затрат, но, к сожалению, никаких скидок нам пока не делают, поскольку администрация, заявляющая о том, что людям нужно игнорировать торговые центры, сама не делает скидку на налоги и коммунальные платежи. И торговым центрам сейчас нечем оплачивать эти счета, точно так же, как нечем платить и нам. Получается очень интересная история, что платит в итоге бизнес. Не очень понятно, кто будет создавать спрос через два-три месяца? Кто будет платить налоги? Я обратилась на круглосуточную горячую линию поддержки малого и среднего бизнеса, обозначила свою проблему. Мне ответили, что рассмотрят мой вопрос, но пока не знаем когда — настолько нас много, и они просто не успевают. Я верю, что у них много работы и все это очень сложно, но нам бы тоже хотелось понимать, что нам делать дальше — пытаться выжить или закрываться окончательно? Хотелось, чтобы у администрации было понимание, что мало просто делать лицо — нужно реально что-то делать и помогать бизнесу. Я не говорю, что нужно вытаскивать нас или давать деньги — мы сами все сделаем, но нам нужны какие-то временные послабления, льготы от арендодателей. Я прочитала, что субсидии могут получить заведения общепита и сельхозпроизводители. А что с нами? P.S.: 26 марта, после того как вышло распоряжение главного санитарного врача Краснодарского края и наше заведение закрылось, мы с «СБС Мегамолл» подписали дополнительное соглашение, по которому мы освобождаемся от арендных и коммунальных платежей на весь срок карантина.