Путин: В России 3,3 млн человек находятся на карантине в связи с угрозой заражения коронавирусом

Президент Владимир Путин заявил 1 апреля, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — цитирует Путина «Интерфакс» .

Ситуацию с распространением COVID-19 в России глава государства обсудил в ходе видеосовещания с членами правительства.

По его словам, в России на карантине в связи с угрозой заражения коронавирусом находятся 3,3 млн человек. В обсервации всего 1777 человек, на самоизоляции — 292 тыс. 740 человек.

Также президент сообщил, что значительное число россиян, постоянно проживающих за рубежом, сейчас возвращаются в РФ. Он предположил, что для них оказалось непросто получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границей.

Напомним, из-за ускорения распространения COVID-19 Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей. В регионах страны ввели на этот период режим самоизоляции, в Краснодарском крае объявили карантин.

К 1 апреля в России выявили 440 новых заболевших коронавирусом, за сутки скончались 7 больных. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. В Краснодарском крае за последние сутки зарегистровали пять зараженных — их количество достигло 22. На лечении находятся 19 пациентов (двух выздоровевших выписали, одна проходит лечение по месту проживания в Москве).

На момент выхода новости в мире известно о 905 тыс. заболевших, выздоровели 190 тыс. человек, умерли 45 тыс. человек.