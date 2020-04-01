На Кубани впервые за три дня зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом

1 апреля оперативный штаб Москвы сообщил о 7 смертях за минувшие сутки и 440 новых заболевших коронавирусом в 35 регионах России, 5 из них — на Кубани.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе к 1 апреля провели 10 тыс. 306 лабораторных исследований на COVID-19. Ранее в регионе были зафиксированы 17 зараженных коронавирусом, при этом последние случаи были выявлены 28 марта. В больницах находились 16 человек, еще один из пациентов, зарегистрированных в регионе, проездом следовал в Москву.

Власти Кубани рассказали подробности о пяти новых инфицированных. Это три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Трое из них находятся в Краснодаре, двое — в Сочи. Все они вернулись из-за границы: Испании, Бразилии, Чехии, Турции и Франции.