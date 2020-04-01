На Кубани впервые за три дня зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом
1 апреля стало известно о пяти новых случаях заболевания COVID-19 на территории Краснодарского края
1 апреля оперативный штаб Москвы сообщил о 7 смертях за минувшие сутки и 440 новых заболевших коронавирусом в 35 регионах России, 5 из них — на Кубани.
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Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе к 1 апреля провели 10 тыс. 306 лабораторных исследований на COVID-19. Ранее в регионе были зафиксированы 17 зараженных коронавирусом, при этом последние случаи были выявлены 28 марта. В больницах находились 16 человек, еще один из пациентов, зарегистрированных в регионе, проездом следовал в Москву.
Власти Кубани рассказали подробности о пяти новых инфицированных. Это три женщины и двое мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Трое из них находятся в Краснодаре, двое — в Сочи. Все они вернулись из-за границы: Испании, Бразилии, Чехии, Турции и Франции.
Таким образом, всего COVID-19 в регионе был зафиксирован у 22 людей — их анализы были подтверждены новосибирским научным центром «Вектор». По состоянию на 1 апреля двое из них выздоровели, их выписали домой. Два пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Еще 26 человек имеют предварительный положительный тест, полученный в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
«Всего в медорганизации края обратилось 494 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 89 детей. В стационарах остаются 212 человек, из них 62 ребенка. По месту жительства под медицинским наблюдением врачей поликлиник находятся 4 тыс. 194 кубанца», — сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
В обсерваторах края размещены 48 человек — 3 в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, сообщила 1 апреля пресс-служба администрации региона.
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29 марта Юга.ру писали, что в Сочи прибыли два самолета из Армении и Финляндии с россиянами на борту. Большинство из них были местными жителями, однако часть — 34 человека — не имели собственного жилья в Сочи. Поэтому для соблюдения двухнедельного карантина их поместили в местные обсерваторы.
Кроме того, 30 марта мэрия Краснодара сообщила, что 27 марта в Краснодар прибыл борт из Еревана. 3 человека из 132 прилетевших остались в городском обсерваторе, который обустроили в гостинице «Платан» на улице Постовой. Остальные пассажиры переместились на домашнюю изоляцию.
На момент публикации новости известно о 861,3 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 178,7 тыс. человек, скончались 42,3 тыс. заболевших. В России на 1 апреля зарегистрировали 2 тыс. 777 зараженных. За все время наблюдений в стране умерли 24 зараженных коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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