Право правительства вводить ЧС в стране и уголовная ответственность за фейки. Какие законы принимаются в России из-за коронавируса

31 марта депутаты Госдумы приняли ряд законов, направленных на ограничение распространения коронавируса в России

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Из-за ускорения распространения вируса 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а в Краснодарском крае объявили карантин. Однако режим ЧС на территории страны пока не введен.

31 марта Госдума приняла законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных распространение COVID-19. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Новый закон расширяет полномочия правительства России из-за пандемии коронавируса. Так, теперь кабинет министров сможет ввести в стране режим ЧС из-за «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» . Раньше право вводить на всей территории страны режим повышенной готовности и режим ЧС могла только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, которой руководит глава МЧС Евгений Зиничев.

Также правительство теперь наделяется правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов. Закон устанавливает особый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях ЧС и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, правительство сможет установить перечень случаев, когда госзакупки должны будут пройти без торгов. А штрафы из-за неисполнения контракта по причине коронавируса будут списаны.

При вводе в стране режима ЧС правительство сможет запретить возбуждение дел о банкротстве , а для поддержки туротрасли предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам.

Совет Федерации в этот же день поддержал законопроект. Теперь его должен подписать президент Владимир Путин.

Согласно еще одному законопроекту, одобренному в Госдуме, за распространение фейков, в том числе связанных с коронавирусом, будет грозить административная ответственность . Юрлиц (например, СМИ), смогут оштрафовать на 1,5-3 млн рублей, а если ложная информация приведет к смерти человека или массовому нарушению общественного порядка, то штраф увеличится до 5 млн рублей. За повторное нарушение смогут оштрафовать уже на 10 млн рублей, написал телеканал «360».

Максимальный же штраф для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации составит 300 тыс. рублей, за повторное распространение фейков оштрафуют уже на 400 тыс. рублей. Кроме того, депутаты приняли законопроект, который дополняет ст. 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) пунктом о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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Нарушителей ждет штраф от 300 до 700 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, либо ограничени свободы до трех лет.

Если ложная информация причинила вред здоровью человека, распространителю грозит штраф от 700 тыс. рублей до 1,5 млн или лишение свободы сроком до трех лет. В случае, если фейковая информация стала причиной смерти или повлекла «иные тяжкие последствия», предусмотрен штраф от 1,5 до 2 млн рублей или лишение свободы на пять лет.

Совет Федерации также поддержал этот законопроект, написал RT.