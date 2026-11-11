В Абхазии уничтожили 758 экземпляров энциклопедии краснодарского историка из-за оскорбления кавказских народов
В энциклопедии «Армяне Причерноморья», созданной ученым КубГУ, нашли оскорбления абхазского народа. Прокуратура республики проводит проверку
18 октября абхазский блогер Даут Адлейба опубликовал на своей странице в Instagram* ролик, в котором негативно высказался об энциклопедии «Армяне Причерноморья». По его мнению, в издании содержатся оскорбления в адрес абхазского народа.
Энциклопедию «Армяне Причерноморья» в 2020 году составил ученый КубГУ, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов. Книгу выпустили при поддержке краснодарского фонда «Армянское благотворительное общество».
Адлейбу возмутила статья Кузнецова, посвященная истории этнонима «абаза» — так в Турции называют абхазов и абазин. Автор заявил, что в диалекте амшенских армян это понятие закрепилось в переносном значении — как эвфемизм слова «мастурбирующие».
Блогер призвал МИД Абхазии отреагировать на публикацию, а также добиться изъятия книги из продажи.
22 октября Игорь Кузнецов опубликовал открытое письмо на сайте Центра поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив. В нем ученый заявил, что у него «не было намерения кого-то обидеть, тем более целый народ». Он отметил, что создавал энциклопедию как «всеобъемлющее описание истории и настоящего».
Кроме того, Кузнецов признал публикацию статьи «Абаза» ошибочной и заявил, что «исправил ошибку»: содержание издания изменили, а тираж первоначальной версии сняли с продажи.
«Осталось всего лишь с десяток экземпляров, где все по-старому. Они были розданы еще во время презентации книги, поэтому внести в них исправления затруднительно», — подытожил Кузнецов.
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Однако это не повлияло на позицию властей Абхазии. 23 октября пресс-служба администрации президента республики сообщила, что на заседании обсудили энциклопедию. Участники согласились с мнением Адлейбы и подтвердили, что в книге опубликованы оскорбительные высказывания в адрес абхазов, а также искажения исторических фактов.
Представители армянской общины республики заявили, что информация в издании может «провоцировать межнациональную напряженность». Вице-президент республики Беслан Бигвава поручил ведомствам и организациям не допустить распространения книги.
28 октября пресс-служба Генеральной прокуратуры республики сообщила, что ведомство начало проверку энциклопедии. Правоохранители проверят действия автора и издателей на «предмет наличия признаков деяний, предусмотренных уголовным законодательством».
5 ноября стало известно, что депутат парламента Абхазии Галуст Трапизонян, который участвовал в презентации энциклопедии, извинился перед народом республики. Кроме того, по его инициативе уничтожили 758 экземпляров издания.
Как писали Юга.ру, в июле 2025 года директор Фонда кино Абхазии Басария извинился, что назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности».
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.