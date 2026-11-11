В Абхазии уничтожили 758 экземпляров энциклопедии краснодарского историка из-за оскорбления кавказских народов

18 октября абхазский блогер Даут Адлейба опубликовал на своей странице в Instagram* ролик, в котором негативно высказался об энциклопедии «Армяне Причерноморья». По его мнению, в издании содержатся оскорбления в адрес абхазского народа.

Энциклопедию «Армяне Причерноморья» в 2020 году составил ученый КубГУ, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов. Книгу выпустили при поддержке краснодарского фонда «Армянское благотворительное общество».

Адлейбу возмутила статья Кузнецова, посвященная истории этнонима «абаза» — так в Турции называют абхазов и абазин. Автор заявил, что в диалекте амшенских армян это понятие закрепилось в переносном значении — как эвфемизм слова «мастурбирующие».

Блогер призвал МИД Абхазии отреагировать на публикацию, а также добиться изъятия книги из продажи.

22 октября Игорь Кузнецов опубликовал открытое письмо на сайте Центра поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив. В нем ученый заявил, что у него «не было намерения кого-то обидеть, тем более целый народ». Он отметил, что создавал энциклопедию как «всеобъемлющее описание истории и настоящего».

Кроме того, Кузнецов признал публикацию статьи «Абаза» ошибочной и заявил, что «исправил ошибку»: содержание издания изменили, а тираж первоначальной версии сняли с продажи.

«Осталось всего лишь с десяток экземпляров, где все по-старому. Они были розданы еще во время презентации книги, поэтому внести в них исправления затруднительно», — подытожил Кузнецов.