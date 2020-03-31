В сети появился фейк о строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Сочи под «Вставай, страна огромная»

В соцсетях распространилось видео о строительстве в Сочи многокорпусного госпиталя для зараженных коронавирусом, которое оказалось фейком

На видео со стройки, которая происходит под песню «Священная война», голос за кадром говорит, что под такую музыку монтируют больничные корпуса. «Весь день у нас такая дискотека», — говорит автор видео, заявляя, что стройка ведется на площади в 48 гектаров. В частности, видео распространил паблик «Жесть Краснодара и Края» (на момент выхода новости пост был удален) с подписью, в которой было сказано, что в Сочи экстренно монтируют гигантский госпиталь для зараженных. «Ничего подобного в Сочи не происходит. Это фейк», — прокомментировали видео порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта. Представитель пресс-службы предположила, что на кадрах местность явно не южная, а, скорее, центральной полосы России.

В марте Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с коронавирусом. Например, 17 марта власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство для дезинфекции от коронавируса, заявив, что это неправда. Через два дня полиция опровергла сообщения, что в крае люди в спецкостюмах усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Накануне в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли. А затем в соцсетях и мессенджерах по всей России начали распространять фейковое сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус. Напомним, сейчас в России действует административная ответственность за фейковые новости, однако Госдума обсуждает введение уголовной ответственности за публичное распространение фейковых сведений, которое будет наказываться тюремным сроком до 5 лет.

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Напомним, сейчас в Сочи находятся восемь человек с подтвержденным коронавирусом. Мэр курорта Алексей Копайгородский попросил туристов не приезжать на курорт. До 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты Красной Поляны, на курорте закрыли парки и набережные, также отменились рейсы круизного лайнера «Князь Владимир». Гостиницам региона поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, так как после объявления выходной недели количество бронирований отелей на курортах края возросло на 30%.

30 марта по улицам Сочи курсировали машин полиции и службы спасения, которые транслировали напоминание жителям о соблюдении режима самоизоляции. «Убедительная просьба вернуться домой. Воздержитесь от прогулок. Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности. Выход из дома без крайней необходимости запрещен», — говорилось в аудисообщении.