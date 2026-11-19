19 ноября на Новороссийск обрушился сильный дождь, который привел к подтоплениям в разных районах города. По данным из соцсетей, вода залила улицы, из-за чего некоторые горожане не могут выйти из затопленных подъездов. Непогода затронула и торговые центры. Очевидцы сообщают, что в павильонах протекают потолки. Одной из проблемных точек стало Анапское шоссе.

Глава города Андрей Кравченко сообщил, что из-за разгула стихии в Новороссийске ввели режим повышенной готовности. По его словам, с 9:00 в городе выпало более половины месячной нормы осадков — из-за особенностей рельефа ливневая система на некоторых участках может не справляться с таким объемом воды.

Кравченко заявил, что на данный момент серьезных разрушений нет. Коммунальщики расчищают ливневки и колодцы. Помимо этого, аварийные бригады чинят водопровод на улице Пограничной, где произошел прорыв. Рабочие уже демонтировали поврежденную часть трубы и сейчас меняют ее на новую.

Напомним, что 19 и 20 ноября на Черноморском побережье прогнозировали шторм в 4–5 баллов с высотой волн до 2,5 метра. Кроме того, до 21 ноября над морем сохраняется опасность формирования смерчей, а порывы ветра могут достигать 29 м/с. Также на реках побережья и юго-западной части Краснодарского края ожидаются резкие подъемы уровня воды.