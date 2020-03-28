Власти Кубани рассказали подробности о восьми новых заболевших коронавирусом

28 марта стало известно, что в Краснодарском крае выявили восемь человек, зараженных коронавирусной инфекцией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 28 марта сообщил, что за сутки в России выявили 228 новых больных COVID-19, из них 8 человек — в Краснодарском крае.

В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что все эти случаи — завозные: люди вернулись из стран с неблагополучной эпидобстановкой — Франции, Испании, США, Ирана, Германии, Чехии и Англии.

Сообщается, что инфицированным от 22 лет до 71 года, это пятеро мужчин и три женщины. В числе заболевших есть два гражданина других стран — Армении и Азербайджана. Пациентов изолировали и поместили в медучреждения Краснодара и Сочи — пять и три больных соответственно. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Всех людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, выявили и взяли под медицинское наблюдение.

Всего в больницах Кубани лечатся от коронавируса 16 пациентов. С подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек, из них 138 — в стационаре. Под наблюдением в поликлиниках находятся 3 тыс. 965 человек. В Роспотребнадзоре отметили, что коронавирусная инфекция при невысокой температуре и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность трое суток и больше, написал RT.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)