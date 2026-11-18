Выбирая квартиру, многие ищут сочетание, которое сегодня встречается редко. Нужны простор и тишина, как за городом, а магазины, школа и спорт должны быть в пешей доступности, как в обжитом районе.



Микрорайон «Долина» компании ССК спроектировали так, чтобы не приходилось выбирать одно из двух. Он строится на севере Майкопа, в районе бывшего аэродрома, по механизму комплексного развития территории (КРТ). Сначала район проектируют целиком, с домами, дорогами, детским садом и школой, и только затем строят. Природа как часть планировки Микрорайон граничит с природными ландшафтами Адыгеи, поэтому вокруг много открытого пространства. Зеленую зону предусмотрели и внутри «Долины». В центре появится большой сквер с аллеями, хвойными и лиственными деревьями, кустарниками и цветами. Утром здесь можно пробежаться, вечером — погулять с коляской или собакой. Если зелени потребуется больше, до городского парка и лесопарка Мэздах около 15 минут. До горных курортов Адыгеи примерно час, поэтому в поход можно выбраться всей семьей даже на один день.

Рендер микрорайона «Долина» © Фото предоставлено пресс-службой компании «ССК»

Все необходимое рядом с домом Основа повседневного удобства заложена в проекте. На первых этажах домов разместятся магазины, аптеки, пекарни, кафе и рестораны, фитнес, салоны красоты, химчистки, пункты выдачи заказов. Купить хлеб к завтраку или зайти в парикмахерскую можно по дороге после работы. Спорту отведено отдельное место. На территории микрорайона будут площадки для футбола, баскетбола и тенниса, тренажеры, а в четвертом этапе откроется спортивный центр с площадкой для командных игр. Рядом с микрорайоном работают супермаркеты федеральных сетей, рынки (в том числе Центральный), кафе и фитнес-клубы. Дети растут в одном дворе Для детей пространство продумано на каждом этапе взросления. Для малышей возведут игровые площадки у домов и тенистый сквер, где можно укрыться от летнего зноя. Дошкольников ждет собственный детский сад, детей постарше — СОШ с просторным стадионом. Сначала ребята из соседних домов пойдут в один сад, затем многие окажутся в одном классе. Родители знакомятся на детской площадке, а старшие жители микрорайона — на прогулках в сквере. Так складываются добрососедские отношения, которые застройщик считает одной из главных ценностей «Долины».

Рендер микрорайона «Долина» © Фото предоставлено пресс-службой компании «ССК»

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А пока свои образовательные учреждения не открылись, можно выбрать один из девяти детских садов и одну из шести школ поблизости, среди них лицеи № 19 и № 8 и гимназия № 5. Старшеклассникам и студентам доступны колледж искусств, гуманитарно-технический колледж АГУ и Майкопский государственный технологический университет. Подросток может добираться на учебу самостоятельно: остановки находятся рядом с домом. Дом, продуманный до мелочей Безопасность обеспечена на уровне самих зданий. Доступ в подъезды и паркинги осуществляется через систему контроля, а камеры круглосуточно наблюдают за всеми входами. От тротуара до лифта, как и на входе в магазины на первых этажах, нет ни одной ступеньки. С коляской, велосипедом или чемоданом не придется подниматься по лестнице, а пожилым людям проще и безопаснее выходить из дома. В каждой секции установлены два просторных лифта, поэтому коляску не придется складывать во время подъема до квартиры. Для велосипедов, санок, зимней резины и сезонных вещей в домах есть кладовые с вентиляцией и подогревом воздуха, так что лоджия не рискует превратиться в склад. В вестибюле установили лапомойку для питомцев, чтобы после прогулки грязь не попадала в квартиру. Окна с высоким классом звукоизоляции заметно приглушают уличный шум, поэтому днем спокойнее спится малышу, а ночью — всей семье. На застекленной лоджии хватит места для столика. Вечером здесь приятно пить чай, а из окон западной стороны можно любоваться закатом. Интернет и телевидение подведены по оптоволокну, что обеспечивает стабильную связь для удаленной работы, онлайн-уроков и вечернего кино. Квартиры представлены от студий до трехкомнатных. Первые рассчитаны на тех, кто покупает первое жилье, последние подойдут семьям с детьми. Их сдают с предчистовой отделкой, чтобы ремонт можно было сделать по своему вкусу. Тем, кто хочет въехать сразу, застройщик предлагает готовые варианты под ключ.

Рендер микрорайона «Долина» © Фото предоставлено пресс-службой компании «ССК»

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