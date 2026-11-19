Профессор Павлов заявил, что женщинам нужно иметь семь детей к 30 годам

Российские чиновники и специалисты разного уровня регулярно делают громкие заявления о демографии в России. В феврале 2024 года президент Путин заявил , что ради сохранения населения и развития страны в семьях должно рождаться по два-три ребенка.

Павлов предупредил: если численность не увеличивать, то «в старости будет некомфортно жить».

19 ноября bryansktoday.ru сообщил , что ректор Башкирского государственного медицинского университета, профессор Валентин Павлов в эфире телеканала UTV заявил, что россиянкам стоит рожать по семь детей до 30 лет. По его мнению, это нужно, чтобы население страны выросло до 700 млн человек.

В марте 2026-го депутат Госдумы от «Единой России» Римма Утяшева посоветовала женщинам становиться многодетными до 27 лет. По ее словам, с 22 до 27 лет «можно троих родить спокойно».

Также в марте стало известно, что россиянок, которые не хотят рожать, отправят к психологу. Это указание Минздрава. Если в анкете диспансеризации женщина от 18 до 49 лет укажет, что хочет «ноль» детей, ее направят к специалисту. Для мужчин таких рекомендаций нет.

В мае глава Минтруда Антон Котяков заявил, что россиянам необходимо заводить по 3–4 ребенка.

В июне депутат Татьяна Буцкая призвала россиянок рожать первого ребенка во время учебы в вузе, а второго и последующих — на работе. Она считает, что это оптимальная формула для спасения демографии.

В августе россиянкам от 15 до 39 лет на «Госуслугах» пришел опрос об отношении к институту семьи. У женщин спрашивали, планируют ли они рожать в ближайшие два-три года. Если не собираются, то авторы просят назвать причины.

В октябре академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянки могут рожать до 60 лет, а мужчины способны стать отцами до 90 лет. По его словам, выход за устоявшиеся возрастные рамки поможет решить проблему демографии.