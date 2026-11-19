10 ноября пресс-служба магазина «Магнит» сообщила, что в десяти городах России, в том числе и в Краснодаре, состоятся акции «Красная среда». Две из них — 11 и 18 ноября — уже прошли, а третья планируется 25-го числа.

«Красная среда» — это ночная распродажа (с 22:00 до 00:00), во время которой можно купить продукты со скидкой до 70%. В Краснодаре акция проходит только в десяти магазинах.

18 ноября в соцсетях показали, как краснодарцы «штурмовали» магазины. По данным телеграм-канала «Краснодар и край», ажиотаж начался еще до старта акции, а у полок быстро собрались толпы покупателей.

Горожане разбирали продукты, складывая их не только в корзины и тележки, но даже в детские коляски. Из-за большого наплыва покупателей в одном из магазинов образовалась давка. Кроме того, из-за спешки краснодарцы роняли продукты и оставляли в магазинах беспорядок.