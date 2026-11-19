Давка, драка за сыр и сравнение с «Голодными играми»: в Краснодаре прошла ночная распродажа продуктов
В краснодарских магазинах «Магнит» прошла ночная распродажа. Покупатели ссорились из-за продуктов и складывали еду в детские коляски
10 ноября пресс-служба магазина «Магнит» сообщила, что в десяти городах России, в том числе и в Краснодаре, состоятся акции «Красная среда». Две из них — 11 и 18 ноября — уже прошли, а третья планируется 25-го числа.
«Красная среда» — это ночная распродажа (с 22:00 до 00:00), во время которой можно купить продукты со скидкой до 70%. В Краснодаре акция проходит только в десяти магазинах.
18 ноября в соцсетях показали, как краснодарцы «штурмовали» магазины. По данным телеграм-канала «Краснодар и край», ажиотаж начался еще до старта акции, а у полок быстро собрались толпы покупателей.
Горожане разбирали продукты, складывая их не только в корзины и тележки, но даже в детские коляски. Из-за большого наплыва покупателей в одном из магазинов образовалась давка. Кроме того, из-за спешки краснодарцы роняли продукты и оставляли в магазинах беспорядок.
По данным издания 93.ru, в «Магните» в Юбилейном районе могла произойти потасовка — покупательница собиралась драться за сыр. Однако другие покупатели уладили конфликт.
О том, как прошла акция, телеканал «Кубань 24» выпустил ролик под звук из фильма-антиутопии «Голодные игры». За три часа публикация набрала более 14 тыс. дизлайков.
На пост обратил внимание краснодарский депутат от КПРФ Александр Сафронов:
«Это горожан так троллит государственный канал, который существует на наши налоги и деньги из бюджета. При этом госканал не рассказывает, почему доходы горожан столь низкие, что они готовы ночью в очередях стоять за скидкой. Они только глумятся над людьми».
Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, «Магнит» впервые за 20 лет получил чистый убыток, он составил 22 млрд рублей.