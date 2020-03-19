На Кубани распространяют фейк о людях в химзащите, которые под предлогом дезинфекции от коронавируса усыпляют и грабят жильцов

В мессенджерах и соцсетях в марте начали распространять сообщения о том, что в Краснодарском крае люди в спецкостюмах усыпляют и грабят жильцов в их квартирах

В интернете ориентировочно 19 марта появились сообщения, что по домам ходят люди в медицинских и химических костюмах.

«В вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир», — якобы говорят эти люди.

После этого они заходят в квартиру, усыпляют жильцов газом и грабят. В Краснодаре объявление с таким текстом распечатали и повесили в лифте дома на улице Думенко, 21/1 от лица ТСЖ «Дружба». Аналогичные сообщения появились во многих городах России: в Липецке, Красноярске, Перми, Оренбурге и других.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что информация содержит недостоверные сведения и носит «фейковый характер». В Краснодаре подобных происшествий не зарегистрировано. Полиция просит людей быть бдительными и ориентироваться на официальные источники информации.