Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Об этом он рассказал в своем телеобращении.
В связи с указом президента мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился через свой инстаграм к туристам и сочинцам. Глава курорта попросил местных жителей воздержаться от посещения общественных мест и напомнил, что в Сочи выявили пять человек с COVID-19.
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«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал он.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой формы коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире заражены 472 тыс. человек, известно о 114,8 тыс. выздоровевших и 21,3 тыс. умерших. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, в Краснодарском крае — девять. Из них находятся на Кубани восемь человек.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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