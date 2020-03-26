Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город

Краснодарский край

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Об этом он рассказал в своем телеобращении.

В связи с указом президента мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился через свой инстаграм к туристам и сочинцам. Глава курорта попросил местных жителей воздержаться от посещения общественных мест и напомнил, что в Сочи выявили пять человек с COVID-19.

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«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал он.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой формы коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире заражены 472 тыс. человек, известно о 114,8 тыс. выздоровевших и 21,3 тыс. умерших. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, в Краснодарском крае — девять. Из них находятся на Кубани восемь человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Алексей Копайгородский Коронавирус Сочи

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