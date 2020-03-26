Мэр Сочи попросил туристов не приезжать в город

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов отказаться от посещения курорта во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Об этом он рассказал в своем телеобращении. В связи с указом президента мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился через свой инстаграм к туристам и сочинцам. Глава курорта попросил местных жителей воздержаться от посещения общественных мест и напомнил, что в Сочи выявили пять человек с COVID-19.



