В преддверии премьеры спектакля «Красота» Театр современного искусства (ТСИ) организует две лекции о красоте. Их прочитает историк и экскурсовод музея им. Фелицына Светлана Катунина.

«Я буду рассказывать о красоте как таковой: что считали красивым люди каменного века, как складывалось понятие красоты, как воплощали красоту. На первой лекции я затрону Древний Египет, Шумер, Грецию, Рим, Византийскую империю, покажу знаменитые фаюмские портреты. Вторая лекция станет ретроспективой и будет больше о конкретных личностях, которые оставили свой след и изменили восприятие красоты», — рассказала Юга.ру Светлана Катунина.

Представления людей о красоте менялись радикально: от культа плодородия и симметрии до аскетичной духовности. В Античности она была связана с молодостью и уходом, понималась как баланс частей тела. С приходом христианства телесная красота отошла на второй план. Главными добродетелями стали духовная чистота, скромность и смирение. В эпоху Возрождения вернулся интерес к античным пропорциям, художники искали баланс между реализмом и идеалом.

Лекции пройдут в арт-резиденции «Дом книги». Участие бесплатное.