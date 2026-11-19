От Древнего мира до современности. В Краснодаре расскажут, как люди в разное время воспринимали красоту
В Краснодаре сотрудник музея обсудит истоки и феномен красоты (12+)
В преддверии премьеры спектакля «Красота» Театр современного искусства (ТСИ) организует две лекции о красоте. Их прочитает историк и экскурсовод музея им. Фелицына Светлана Катунина.
- 22 ноября — слушатели узнают о прекрасном в Древнем мире.
- 29 ноября — обсудят феномен красоты в Средневековье и современности.
Историю любви Лили Брик и Маяковского экранизировали:
«Я буду рассказывать о красоте как таковой: что считали красивым люди каменного века, как складывалось понятие красоты, как воплощали красоту. На первой лекции я затрону Древний Египет, Шумер, Грецию, Рим, Византийскую империю, покажу знаменитые фаюмские портреты. Вторая лекция станет ретроспективой и будет больше о конкретных личностях, которые оставили свой след и изменили восприятие красоты», — рассказала Юга.ру Светлана Катунина.
Представления людей о красоте менялись радикально: от культа плодородия и симметрии до аскетичной духовности. В Античности она была связана с молодостью и уходом, понималась как баланс частей тела. С приходом христианства телесная красота отошла на второй план. Главными добродетелями стали духовная чистота, скромность и смирение. В эпоху Возрождения вернулся интерес к античным пропорциям, художники искали баланс между реализмом и идеалом.
Лекции пройдут в арт-резиденции «Дом книги». Участие бесплатное.
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