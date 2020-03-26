Рейды по школам и штрафы родителям. На Кубани в соцсетях появился новый фейк о коронавирусе
В соцсетях начали распространять сообщения, что с 25 марта полицейские проводят рейды по школам и штрафуют родителей, если находят там детей
В соцсетях и мессенджерах появились сообщения, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам с 11:00 до 21:00. Полицейские ищут детей и подростков, чтобы контролировать родителей. Такие же рейды якобы проводят и по школам.
«Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах — родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно», — говорится в тексте.
Аналогичные сообщения появились не только в Краснодаре, но и в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Тагиле и других городах.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что в городе подобные мероприятия не проводят, а сообщение в соцсетях и мессенджерах — фейк. Жителей попросили быть внимательнее и ориентироваться на официальные источники, а также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.
Напомним, 17 марта власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство для дезинфекции от коронавируса. Через два дня полиция опровергла сообщения, что в Краснодарском крае люди в спецкостюмах усыпляют и грабят жильцов в их квартирах.
На момент написания новости в мире известно о 480,4 тыс. заболевших, выздоровело 115,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 21,5 тыс. человек. В России зарегистрировали 840 случаев заражения коронавирусом. В Краснодарском крае выявили 9 случаев заболевания.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Кубани)
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