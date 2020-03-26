Рейды по школам и штрафы родителям. На Кубани в соцсетях появился новый фейк о коронавирусе

В соцсетях начали распространять сообщения, что с 25 марта полицейские проводят рейды по школам и штрафуют родителей, если находят там детей

В соцсетях и мессенджерах появились сообщения, что с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам с 11:00 до 21:00. Полицейские ищут детей и подростков, чтобы контролировать родителей. Такие же рейды якобы проводят и по школам.

«Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах — родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно», — говорится в тексте.

Аналогичные сообщения появились не только в Краснодаре, но и в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Тагиле и других городах.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что в городе подобные мероприятия не проводят, а сообщение в соцсетях и мессенджерах — фейк. Жителей попросили быть внимательнее и ориентироваться на официальные источники, а также напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.