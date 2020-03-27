«Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, любая шутка!» В соцсетях появился фейк о штрафах и аресте за юмор про коронавирус

В соцсетях и мессенджерах по всей России начали распространять фейковое сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус

В марте люди начали пересылать друг другу сообщения, что с 23 марта за распространение в соцсетях и мессенджерах информации и шуток про коронавирус будут штрафовать и арестовывать до 15 суток. Якобы вступил в силу «Закон Яровой» и теперь в стране появились новые правила коммуникации, по которым власти будут записывать все телефонные звонки и сообщения, а также мониторить социальные сети и форумы.

«Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию друзьям и родственникам. С завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения», — говорится в тексте сообщения.

Заканчивается фейк словами: «Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!».

Впервые сообщения с почти аналогичным текстом появились еще в ноябре 2017 года. После этого в 2018-м таким фейком пугали жителей Екатеринбурга и Украины. В этом году текст немного обновили — в него добавили упоминание коронавируса.