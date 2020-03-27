«Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, любая шутка!» В соцсетях появился фейк о штрафах и аресте за юмор про коронавирус
В соцсетях и мессенджерах по всей России начали распространять фейковое сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус
В марте люди начали пересылать друг другу сообщения, что с 23 марта за распространение в соцсетях и мессенджерах информации и шуток про коронавирус будут штрафовать и арестовывать до 15 суток. Якобы вступил в силу «Закон Яровой» и теперь в стране появились новые правила коммуникации, по которым власти будут записывать все телефонные звонки и сообщения, а также мониторить социальные сети и форумы.
«Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX. Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали. Избегайте говорить конфиденциальную информацию друзьям и родственникам. С завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения», — говорится в тексте сообщения.
Заканчивается фейк словами: «Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!».
Впервые сообщения с почти аналогичным текстом появились еще в ноябре 2017 года. После этого в 2018-м таким фейком пугали жителей Екатеринбурга и Украины. В этом году текст немного обновили — в него добавили упоминание коронавируса.
В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что подобные сообщения в соцсетях и мессенджерах — фейк. Жителей попросили быть внимательнее и ориентироваться на официальные источники.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что полиция реализует комплекс мер по противодействию распространению фейковой информации. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (Хулиганство), что влечет уголовную ответственность.
Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, который внесли депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Он вступил в силу 1 июля 2018 года, интернет-сервисы обязали хранить трафик пользователей в течение шести месяцев.
За последнюю неделю Юга.ру уже трижды писали о фейках про коронавирус. Например, 17 марта власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство для дезинфекции от коронавируса. Через два дня полиция опровергла сообщения, что в Краснодарском крае люди в спецкостюмах усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Накануне в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли.
Читайте также:
На момент написания новости в мире известно о 542,7 тыс. заболевших, выздоровело 124,3 тыс. человек, умерло от коронавируса 24,3 тыс. человек. В России зарегистрировали 1 тыс. 36 случаев заражения коронавирусом и три смерти. В Краснодарском крае выявили 9 случаев заболевания.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Кубани)
Читайте также
Куда обратиться за помощью
Телефоны и сайты организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса