В Сочи женщина с коронавирусом закрылась в доме и отказалась ехать в больницу

В Сочи 27 марта женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией отказалась уехать на госпитализацию

Известно, что жительница Москвы приехала в Сочи из Лондона. Она самоизолировалась и стала ожидать результаты анализа. 27 марта тесты подтвердили у нее наличие COVID-19, однако после этого женщина отказалась ехать в больницу.

Информацию об отказе москвички выполнять требования медиков передали в дежурную часть УВД города Сочи. Полицейские оперативно выехали на место и уговорили инфицированную поехать в медучреждение.

Сейчас ее госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 551 тыс. человек, выздоровели 127,5 тыс., умерли 25 тыс. человек. В России зарегистрировали 1 тыс. 36 человек человек, заразившихся COVID-19, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев инфицирования. В регионе остаются восемь зараженных людей, четверо из них (на утро 27 марта) зарегистрировали в Сочи.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».