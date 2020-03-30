Власти Кубани предупредили о мошенниках-дезинфекторах и раздавателях пособий

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края призвал жителей региона быть бдительными и не поддаваться на новые способы мошенничества, возникшие на фоне ситуации с коронавирусом

В штабе предупредили, что мошенники могут пытаться проникнуть в квартиры и дома под предлогом обработки помещений от коронавируса.

Также они могут сообщать о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке, о снятии денег со счета, требуя назвать данные банковских карт.

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«Ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники. При поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. Ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц», — подчеркнули в штабе.

Тем, кто стал жертвой или свидетелем мошенничества, стоит обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного — 102.

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Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, власти рекомендовали гражданам находиться дома. Среди предпринятых мер поддержки — увеличение оплаты больничного, досрочные выплаты ветеранам к 75-летию Победы и продление соцпособий и льгот в ближайшие полгода. Однако ни для одной из этих операций данные банковских карт не нужны, все льготы будут начислены автоматически.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире известно о 741 тыс. заболевших, выздоровело 156,5 тыс. человек, умерло 35 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Мошенничество

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