Горнолыжные курорты Сочи закрыли до лета

Краснодарский край

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Курорты Красной Поляны с 28 марта будут закрыты из-за пандемии коронавируса

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. А с 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. К моменту выхода новости в мире инфицировано 614,8 тыс. человек, в России известно о 1 тыс. 264 случаев заражения.

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В связи с ухудшением обстановки с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос. Кроме того, до 5 апреля будут закрыты госучреждения, заведения общепита, кинотеатры, парки, торговые центры. Жителей страны попросили оставаться дома.

После заявления президента глава Сочи Алексей Копайгородский обратился к туристам с просьбой не приезжать в город. На курорте закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника.

27 марта в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что для жителей города и туристов до 1 июня будут закрыты горнолыжные трассы и другие объекты инфраструктуры и массового отдыха. 

Временно остановлено бронирование и заселение в гостиницы, которые находятся на территории курортов. Всем, кто забронировал отдых на горнолыжных курортах на остаток весны, предложат перенести бронирование на более поздний срок или возместить потраченные деньги.

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Отмечается, что люди, которые живут в гостиницах, смогут остаться там до окончания срока бронирования, но не смогут продлить его. Гостям обеспечат все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер. В мэрии заверили, что во всех отелях сочинских курортов проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Помимо курортов в Сочи закроют торгово-развлекательные центры и заведения общепита. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работать.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Карантин Коронавирус Красная Поляна Курорты и туризм Развлечения Роза Хутор Сочи Торговля Эпидемии

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