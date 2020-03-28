Горнолыжные курорты Сочи закрыли до лета
Курорты Красной Поляны с 28 марта будут закрыты из-за пандемии коронавируса
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. А с 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. К моменту выхода новости в мире инфицировано 614,8 тыс. человек, в России известно о 1 тыс. 264 случаев заражения.
В связи с ухудшением обстановки с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос. Кроме того, до 5 апреля будут закрыты госучреждения, заведения общепита, кинотеатры, парки, торговые центры. Жителей страны попросили оставаться дома.
После заявления президента глава Сочи Алексей Копайгородский обратился к туристам с просьбой не приезжать в город. На курорте закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника.
27 марта в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что для жителей города и туристов до 1 июня будут закрыты горнолыжные трассы и другие объекты инфраструктуры и массового отдыха.
Временно остановлено бронирование и заселение в гостиницы, которые находятся на территории курортов. Всем, кто забронировал отдых на горнолыжных курортах на остаток весны, предложат перенести бронирование на более поздний срок или возместить потраченные деньги.
Отмечается, что люди, которые живут в гостиницах, смогут остаться там до окончания срока бронирования, но не смогут продлить его. Гостям обеспечат все условия для самоизоляции, в том числе питание с доставкой в номер. В мэрии заверили, что во всех отелях сочинских курортов проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Помимо курортов в Сочи закроют торгово-развлекательные центры и заведения общепита. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работать.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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