В Краснодаре рассылают сообщения о том, что ночью над городом распылят лекарство от коронавируса. Это фейк

Краснодарский край, Вся Россия

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Власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство от коронавируса

В мессенджерах и соцсетях 17 марта появились сообщения, в которых говорилось, что сегодня с 23:00 до 5:00 вертолеты будут распылять «лекарство для дезинфекции» от коронавируса. Отправитель говорил, что ему об этом сообщили в военной части. В тексте упоминалось, что окна и балконы должны быть закрыты, а людям нельзя находиться на улице.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае заявили, что эти сообщения — вымысел.

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«Авторы этих "новостей" нагоняют панику и создают ажиотаж. Фейк уже разошелся по разным регионам России, сообщения начали появляться и в Краснодарском крае. Информация является полностью вымышленной. Подобные мероприятия в крае проводиться не будут», — прокомментировали в оперштабе.

Отметим, что аналогичные сообщения помимо российских городов получили жители Абхазии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. К 16 марта в России вирусом COVID-19, который , который распространяется воздушно-капельным путем, заразились 93 человека. К моменту публикации новости, всего в мире коронавирус выявили у 185 тыс. человек, умерли 7,3 тыс. заболевших, выздоровели 80 тыс. инфицированных.

На данный момент не существует лекарства для профилактики и лечения коронавируса. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать гигиену, регулярно мыть руки и использовать антисептики, избегать поездок в общественном транспорте и мест массового скопления людей.

Коронавирус Краснодар Социальные сети

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