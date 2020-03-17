В Краснодаре рассылают сообщения о том, что ночью над городом распылят лекарство от коронавируса. Это фейк

Власти Краснодарского края прокомментировали сообщения о том, что ночью вертолеты распылят над краевым центром лекарство от коронавируса

В мессенджерах и соцсетях 17 марта появились сообщения, в которых говорилось, что сегодня с 23:00 до 5:00 вертолеты будут распылять «лекарство для дезинфекции» от коронавируса. Отправитель говорил, что ему об этом сообщили в военной части. В тексте упоминалось, что окна и балконы должны быть закрыты, а людям нельзя находиться на улице.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае заявили, что эти сообщения — вымысел.