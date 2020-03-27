В Сочи закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника
В Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 27 марта закрыли все городские парки
Также жителям и гостям города запретили вход на все природные рекреационные объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. Временно приостановили работу парки «Ривьера», «Дендрарий», экскурсионные объекты Сочинского национального парка: «Агурское ущелье и водопады», «33 водопада», «Волконское ущелье» и «Змейковские водопады», сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В пресс-службе Кавказского заповедника 27 марта рассказали, что не работают только визит-центры вольерного комплекса (Красная Поляна) и тисо-самшитовой рощи (Хостинский район). Парк «Южные культуры» и маршруты рощи открыты, но они принимают только индивидуальных туристов. Для экскурсионных групп вход воспрещен.
Это связано с распространением коронавирусной инфекции и предупреждением роста числа инфицированных, прокомментировали порталу Юга.ру в заповеднике.
Как писали Юга.ру, мэр Сочи Алексей Копайгородский в связи с указом президента 26 марта обратился к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения курорта «хотя бы на ближайшую неделю».
Читайте также:
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. На момент выхода новости в мире известно о 537 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 123 тыс. человек, умерло 24 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусом, всего их 1 тыс. 36, три человека умерли. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Все материалы по теме:
Читайте также
Куда обратиться за помощью
Телефоны и сайты организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса