В Сочи закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника

Также жителям и гостям города запретили вход на все природные рекреационные объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. Временно приостановили работу парки «Ривьера», «Дендрарий», экскурсионные объекты Сочинского национального парка: «Агурское ущелье и водопады», «33 водопада», «Волконское ущелье» и «Змейковские водопады», сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В пресс-службе Кавказского заповедника 27 марта рассказали, что не работают только визит-центры вольерного комплекса (Красная Поляна) и тисо-самшитовой рощи (Хостинский район). Парк «Южные культуры» и маршруты рощи открыты, но они принимают только индивидуальных туристов. Для экскурсионных групп вход воспрещен.

Это связано с распространением коронавирусной инфекции и предупреждением роста числа инфицированных, прокомментировали порталу Юга.ру в заповеднике.

Как писали Юга.ру, мэр Сочи Алексей Копайгородский в связи с указом президента 26 марта обратился к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения курорта «хотя бы на ближайшую неделю».