В Сочи закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника

Краснодарский край

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В Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 27 марта закрыли все городские парки

Также жителям и гостям города запретили вход на все природные рекреационные объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. Временно приостановили работу парки «Ривьера», «Дендрарий», экскурсионные объекты Сочинского национального парка: «Агурское ущелье и водопады», «33 водопада», «Волконское ущелье» и «Змейковские водопады», сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В пресс-службе Кавказского заповедника 27 марта рассказали, что не работают только визит-центры вольерного комплекса (Красная Поляна) и тисо-самшитовой рощи (Хостинский район). Парк «Южные культуры» и маршруты рощи открыты, но они принимают только индивидуальных туристов. Для экскурсионных групп вход воспрещен.

Это связано с распространением коронавирусной инфекции и предупреждением роста числа инфицированных, прокомментировали порталу Юга.ру в заповеднике.

Как писали Юга.ру, мэр Сочи Алексей Копайгородский в связи с указом президента 26 марта обратился к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения курорта «хотя бы на ближайшую неделю».

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. На момент выхода новости в мире известно о 537 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 123 тыс. человек, умерло 24 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусом, всего их 1 тыс. 36, три человека умерли. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Коронавирус Парки Сочи

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