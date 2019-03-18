Путин подписал закон о штрафах за фейковые новости и «неуважение к государству» в интернете

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об административной ответственности за распространение недостоверной информации и оскорбления представителей власти в интернете

Правки внесли в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях. Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, эти законопроекты 7 марта приняли депутаты Госдумы. Штраф за новости, создавшие угрозу жизни и здоровья, для граждан составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если фейковая информация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, то штрафы могут составить для граждан от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

За публикации, которые оскорбляют человеческое достоинство, общественную нравственность, выражают «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции» вводят штрафы от 30 до 100 тыс. рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет штраф от 100 до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если человек совершил эти действия и ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз, то он получит штраф от 200 до 300 тыс. рублей. Также возможен административный арест до 15 суток.