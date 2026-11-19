19 ноября в 15:55 пресс-служба Минтранса России сообщила , что движение по первому пути железной дороги на Крымском мосту открыли.

Напомним, 19 ноября Крымский мост атаковали в третий раз за неделю. Движение по нему перекрыли для всех видов транспорта, в том числе и для поездов.

До этого мост атаковали 16 и 17 ноября. После первого удара закрывали автомобильную часть, а после второй атаки остановили и движение поездов. К вечеру 17 ноября железная дорога вновь начала работу.