Движение поездов по Крымскому мосту восстановили
Движение по первому ж/д пути на Крымском мосту открыли. Ранее его перекрывали из-за атаки БПЛА
19 ноября в 15:55 пресс-служба Минтранса России сообщила, что движение по первому пути железной дороги на Крымском мосту открыли.
Из Тамани уже отправился поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь. Состав пройдет по мосту.
Две атаки на Крымский мост:
Напомним, 19 ноября Крымский мост атаковали в третий раз за неделю. Движение по нему перекрыли для всех видов транспорта, в том числе и для поездов.
До этого мост атаковали 16 и 17 ноября. После первого удара закрывали автомобильную часть, а после второй атаки остановили и движение поездов. К вечеру 17 ноября железная дорога вновь начала работу.
Как писали Юга.ру, с 20 ноября между Крымом и Краснодарским краем запустят бесплатные пассажирские катера.