Студентки ЮФУ заявили о скрытых камерах в женских туалетах. Записи могли распространять в интернете
Полиция Ростовской области начала проверку после сообщений о возможной видеосъемке студенток в женских туалетах ЮФУ
18 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в женских туалетах Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону обнаружили скрытые камеры. Об этом рассказали сами студентки.
Изначально устройства нашли в уборной Института наук о Земле, но позднее стало известно о технике в санузлах Института социологии и регионоведения, Института туризма, сервиса и креативных индустрий, Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, а также химического и географического факультетов.
17 ноября одной из студенток написал незнакомец и прислал видео, на котором она находится в туалете вуза. После этого учащиеся самостоятельно нашли в открытом доступе еще около 20 роликов с другими девушками в уборных. По словам студенток, некоторые видео могли быть сняты несколько месяцев назад.
Кроме того, учащиеся нашли на форуме «Двач» аккаунт с изображением водяного знака, который присутствовал на роликах. По их словам, пользователь уже более двух месяцев продает записи с камер через посредников и бота в Телеграме.
В администрации университета учащимся заявили, что видео сгенерированы нейросетью. Однако студенты подали около восьми заявлений в полицию. В тот же день пресс-служба МВД Ростовской области сообщила, что ведомство начало проверку.
18 ноября в телеграм-канале ЮФУ заявили, что «скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаружено». Кроме того, руководство вуза обратилось в правоохранительные органы по поводу возможных угроз студенткам и пообещало оказать девушкам поддержку. При этом в ЮФУ попросили не распространять «непроверенные сведения», поскольку на видео могут быть несовершеннолетние.
Студенток не устроил ответ руководства ЮФУ. Они усомнились в результатах проверки и попросили объяснить, какую именно поддержку им готовы оказать:
«Кто ходил проверять? В какие туалеты? И как предполагаемый факт отсутствия камер сейчас влияет на реальный факт наличия видео месячной давности?»
Другая студентка обратила внимание на последствия распространения таких записей:
«Вы вообще представляете, какой удар по психологическому и моральному состоянию человека может нанести распространение настолько интимных материалов без его согласия? Это ваши студентки, живые люди. Неужели они не заслуживают хотя бы элементарного сочувствия, поддержки и ощущения безопасности в стенах собственного вуза?»
18 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что намерена обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру. По ее словам, студентки ЮФУ рассказали, что администрация вуза пытается «замолчать ситуацию» и просит учащихся «не возникать».
Также Мизулиной написала школьница из Ростова-на-Дону, которой тоже поступали угрозы «слить» ролики с ее участием, снятые в одном из городских спортзалов. Девочка обратилась в полицию.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Новороссийске преподавателя колледжа заподозрили в избиении студентов ремнем. Полиция начала проверку.