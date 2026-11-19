Полиция Ростовской области начала проверку после сообщений о возможной видеосъемке студенток в женских туалетах ЮФУ

18 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в женских туалетах Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону обнаружили скрытые камеры. Об этом рассказали сами студентки.

Изначально устройства нашли в уборной Института наук о Земле, но позднее стало известно о технике в санузлах Института социологии и регионоведения, Института туризма, сервиса и креативных индустрий, Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, а также химического и географического факультетов.

17 ноября одной из студенток написал незнакомец и прислал видео, на котором она находится в туалете вуза. После этого учащиеся самостоятельно нашли в открытом доступе еще около 20 роликов с другими девушками в уборных. По словам студенток, некоторые видео могли быть сняты несколько месяцев назад.

Кроме того, учащиеся нашли на форуме «Двач» аккаунт с изображением водяного знака, который присутствовал на роликах. По их словам, пользователь уже более двух месяцев продает записи с камер через посредников и бота в Телеграме.

В администрации университета учащимся заявили, что видео сгенерированы нейросетью. Однако студенты подали около восьми заявлений в полицию. В тот же день пресс-служба МВД Ростовской области сообщила, что ведомство начало проверку.

18 ноября в телеграм-канале ЮФУ заявили, что «скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаружено». Кроме того, руководство вуза обратилось в правоохранительные органы по поводу возможных угроз студенткам и пообещало оказать девушкам поддержку. При этом в ЮФУ попросили не распространять «непроверенные сведения», поскольку на видео могут быть несовершеннолетние.