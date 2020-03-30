В России коронавирусом заболели 1836 человек, 9 из них умерли

По данным на 30 марта, в России за сутки зафиксировали 302 новых случая заболевания коронавирусом

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 302 новых случая заражения COVID-19 в 35 российских регионах, зафиксирован один летальный случай — в Псковской области.

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Всего на сегодняшний день в России коронавирусом заболели 1 тыс. 836 человек в 71 регионе, выздоровели 66 заболевших, умерли девять человек: шесть в Москве и по одному случаю в Санкт-Петербурге, Псковской и Оренбургской областях.

Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф — официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса.

Как сообщили в телеграм-канале оперштаба, в столице России за сутки зафиксировали 212 новых случаев заражения. Их них 102 человека — в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек — старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей, написал RT.

Накануне оперативный штаб сообщил, что в Москве почти половина больных с тяжелым повреждением легких — люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных составляет 45%, при этом 15% тяжелых пациентов — моложе 40 лет.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Вирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности, например дверной ручке: заражение происходит, когда человек трогает загрязненными руками рот, нос или глаза. С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса.

На момент выхода новости в мире известно о 724,9 тыс. заболевших, выздоровело 152,3 тыс. человек, умерло 34 тыс. человек. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)