В ночь на 17 ноября Крымский мост атаковали второй раз за сутки. Движение машин по нему остановлено, сроки восстановления власти не называют. Военные блогеры пишут, что обломки арки автомобильной части упали в фарватер Керченского пролива. Официальные лица характер повреждений не раскрывают. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что известно о последствиях ударов, рисках на сухопутной трассе Р-280 и сроках восстановления моста. Что произошло 16 и 17 ноября Первая атака произошла в ночь на 16 ноября. Автомобильное движение по мосту перекрыли в 02:22, а утром глава Крыма Сергей Аксенов написал, что «враг нанес удар по Крымскому мосту», и предупредил: ограничения продлятся примерно до середины дня. По данным Минтранса России, на мосту никто не пострадал, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными. Минобороны отчиталось о 2049 беспилотниках, четырех крылатых ракетах «Фламинго» и семи управляемых авиабомбах, сбитых за сутки. Вечером машины снова пустили по мосту, но только в реверсивном режиме, сообщил Минтранс. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что сроки полного восстановления станут понятны в ближайшее время: опыт и ресурсы для этого, по его словам, есть. Вторая атака началась около полуночи. Движение по мосту снова закрыли, примерно в час ночи МЧС Крыма объявило ракетную опасность, а в 01:35 Аксенов сообщил, что противник вновь атаковал мост, и попросил жителей и гостей полуострова не ездить в сторону моста. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что вместе с Аксеновым координирует действия, а дополнительная информация появится утром. За ночь над 22 регионами России, Азовским и Черным морями сбили 1441 беспилотник, сообщило Минобороны. Что именно разрушено, официально не говорят. Следственный комитет возбудил дело о теракте и сообщил лишь, что установлены повреждения конструкции. Подробности публикуют военные блогеры. Телеграм-канал «Два майора» написал, что обломки автомобильной арки упали прямо в зону прохода морских судов. Олег Царев и Борис Рожин (Colonelcassad) пишут о серьезных повреждениях автомобильной части и обрушении одного из пролетов. По их данным, удар пришелся на ту же секцию, которую атаковали раньше. Минтранс сообщил о приостановке движения и по автомобильной, и по железнодорожной части моста; в пути задержались четыре поезда «Таврия». Железнодорожное сообщение восстановили в тот же день.

Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аксенов также сообщил о двух погибших при атаке беспилотников в Ленинском районе на Керченском полуострове. Подробностей он не привел. Что говорят в Москве и Киеве Правительство провело заседание комиссии по последствиям атаки, а Хуснуллин доложил о ситуации Владимиру Путину, рассказал Песков. По его словам, мост восстановят, и он «будет еще лучше прежнего». Хуснуллин поручил оперативно оценить сроки восстановления и расширить обходные маршруты, а вице-премьер Андрей Никитин заявил, что у России есть технологии и компетенции, чтобы восстановить мост в сжатые сроки. Власти Крыма и Севастополя обещают, что снабжение не пострадает. Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил, что мост почти не использовали для поставок продовольствия, товаров и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены. Михаил Развожаев написал, что жизнеобеспечение города не нарушено. Тех, кто сейчас на материке, он попросил не ездить к мосту и дождаться разъяснений по альтернативным маршрутам.

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В Киеве ответственность за удар взяли на себя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операцию несколько недель готовили СБУ и Генштаб ВСУ. По его словам, по автомобильной части били дроны «Паляниця», по железнодорожной — ракеты «Нептун», «Фламинго» и дроны «Рута». Удар он связал с атаками России на украинские мосты и инфраструктуру. Как теперь добраться до Крыма Проехать через мост на машине до конца ремонта не получится. Основной вариант — поезд. 18 ноября Минтранс сообщил, что поезда идут по расписанию, а ведомство готовит дополнительные составы дальнего следования и электрички. Автобусы от Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей до Керчи тоже ходят по графику. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин ожидает, что график движения поездов стабилизируют за 3–5 дней.

Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пассажиры без машин могут переправиться паромом между Керчью и портом Кавказ, сообщил Аксенов. Расписание лучше уточнять заранее по телефону Минтранса Крыма +7 (979) 020-35-62 — этот номер глава республики указал еще после первой атаки. Возможности переправы ограничены: в 2022 году, когда мост ремонтировали, за первый месяц работы паромы перевезли 28 тыс. пассажиров и 16,7 тыс. машин. Кубанские власти еще 16 ноября развернули пункты обогрева у Тамани и у досмотрового комплекса на въезде на мост, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. После второй атаки он призвал водителей выбирать альтернативные маршруты. Для автомобилистов главная альтернатива — трасса Р-280 «Новороссия» через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. Это чуть больше 630 км и 9–10 часов в пути без учета остановок и досмотра. Почему по «Новороссии» опасно ездить Трасса регулярно попадает под удары беспилотников — как в Запорожской области, так и в Ростовской, под Таганрогом.

В конце мая 2026 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что трассу в Бердянском районе дистанционно заминировали: устройства сбрасывают с дронов, и они срабатывают на любое движение — машины или пешехода. Водителям он посоветовал внимательно следить за дорогой и обочинами, сообщать экстренным службам о подозрительных предметах и отказаться от поездок без крайней необходимости. 25 июня Балицкий сообщил о временном ограничении движения на участке с 317-го по 331-й километр после удара по объектам инфраструктуры. В июле в зону удара беспилотника на трассе попала съемочная группа Владимира Соловьева. Дрон сбили за несколько секунд до возможного удара по гражданскому грузовику. Через два дня Балицкий заявил, что трасса находится под полным контролем российских военных. В ноябре атаки пришлись на участок трассы в Ростовской области. 8 ноября обломки беспилотников повредили два гусеничных крана и полотно моста через Миус на 97-м километре в Неклиновском районе, написал губернатор Юрий Слюсарь. Проезд по мосту организовали в реверсивном режиме. 15 ноября обломки БПЛА упали на машины на трассе и на заправке: ранения получили трое мужчин и женщина, в Неклиновском районе повреждено полотно моста через железнодорожные пути, участок Р-280 перекрыли, сообщил Слюсарь. В тот же день при атаке на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции. Крымский журналист Александр Горный в эфире Business FM предупредил, что паромная переправа работает, но находится в зоне риска, а сухопутный коридор «сейчас очень опасен».

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Проект lpr1, специализирующийся на мониторинге атак БПЛА, опубликовал подробную памятку о том, как относительно безопасно проехать по трассе. «Гражданские автомобили подвергаются ударам крайне редко. Охота идет за военным транспортом, фурами и бензовозами. От указанных автомобилей держаться как можно дальше», — сообщает автор поста. Что с судоходством Арка автомобильной части расположена над Керчь-Еникальским каналом — главным судоходным проходом между Азовским и Черным морями. Когда в октябре 2017 года ее устанавливали на опоры, канал на время операции перекрывали. Авторы «Двух майоров» надеются, что глубина фарватера позволит сохранить судоходство, несмотря на упавшие обломки. Официальных заявлений Росморречфлота о работе канала после удара мы не нашли. При этом руководители ведомства участвовали в заседании оперативного штаба Минтранса по последствиям атаки. Судоходство через пролив было ограничено и до атаки: еще 10 июля, после ударов по судам в Азовском море, пограничники перестали принимать заявки на проход, писало издание «BFM-Кубань» со ссылкой на Reuters. Как атаковали мост с 2022 года До ноября 2026 года мост серьезно повреждали дважды, и оба раза автомобильную часть восстанавливали за несколько месяцев. Ракетные атаки 2023–2024 годов, по данным Минобороны, были отражены, а после подрыва у опор в 2025 году в Кремле заявили, что ущерба нет. 8 октября 2022 года. На автомобильной части взорвался грузовик: обрушились два пролета в направлении из Краснодарского края в Керчь, загорелись цистерны с топливом в проходившем поезде. СК в тот же день сообщил о трех погибших. Позже выяснилось, что жертвами стали пятеро: водитель грузовика и четверо пассажиров легковой машины, ехавшей рядом в момент взрыва. Позже следствие выявило 12 человек, причастных к ситуации с подрывом, но организаторы и часть исполнителей, по материалам дела, скрылись за границей. В итоге восемь обвиняемых были осуждены пожизненно. Защита и сами фигуранты дела заявляли о полной непричастности к преступлению: по их словам, организаторы подрыва — согласно версии следствия, украинские спецслужбы — привлекли их в качестве неосведомленных посредников при выполнении законных коммерческих заказов. Для ремонта моста на площадку привезли 1214 тонн металлоконструкций, четыре новых пролета по 300 тонн надвинули за 56 дней, хотя, как написал Хуснуллин, «обычно такие работы могут занимать от полугода до года». К марту 2023 года движение по автомобильной части уже шло в обоих направлениях. 17 июля 2023 года. Ночью мост атаковали надводные беспилотники. Погибли супруги из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, сообщил СК, возбудивший дело о теракте. Ремонт занял меньше трех месяцев: 14 октября движение открыли по всем четырем полосам, на 18 дней раньше срока. 12 августа 2023 года. Минобороны сообщило о двух попытках за день ударить по мосту ракетами С-200, переделанными в ударные. По данным ведомства, ракеты сбили. Мост тогда скрыли дымовой завесой. Май и август 2024 года. В конце мая министр обороны Андрей Белоусов заявил, что ПВО отразила массированную атаку на мост десятью ракетами ATACMS. В ночь на 16 августа Минобороны сообщило об ударе по мосту 12 ракетами ATACMS. Все они, по данным ведомства, сбиты. Обломки боеприпасов и кассетные элементы незначительно повредили дорожное полотно. 3 июня 2025 года. СБУ заявила о подрыве подводных конструкций опор моста. «Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает», — сказал Песков. 2026 год. Мост не раз перекрывали на долгие часы. В ночь на 18 мая движение было остановлено почти на десять часов, из-за чего опоздали 18 поездов «Таврия». 21 июня мост был закрыт девять часов. Ноябрьская атака отличается от прежних: в 2022 и 2023 годах были повреждены балочные пролеты, а теперь, по данным военных блогеров, пострадала арка над фарватером. Как охраняли мост До первого подрыва охрану делили несколько ведомств: за автомобильную и железнодорожную части отвечала ведомственная охрана Минтранса и Росжелдора, за акваторию — Росгвардия, писал РБК. Для этого Росгвардия еще в 2019 году создала бригаду, в которую вошли специальный морской отряд, полк и оперативные подразделения. На подходе к мосту работал стационарный инспекционно-досмотровый радиометрический комплекс. По данным источника РБК, на железной дороге действовал третий уровень безопасности со стопроцентным досмотром, на автодороге — второй. В день первого подрыва, 8 октября 2022 года, Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Организацию этих мер поручили ФСБ. В дальнейшем защиту наращивали после каждой атаки. После удара надводных дронов в 2023 году военный эксперт Юрий Кнутов предлагал закрыть подходы к мосту со стороны Черного моря сборными боновыми заграждениями с сетями, как в годы Великой Отечественной войны, и оставить узкий проход под главной аркой. Сейчас, как отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов, опоры защищены от безэкипажных катеров двухслойными боновыми заграждениями, и в ноябре они не пострадали. От ракет и дронов мост прикрывают ПВО и дымовые завесы. Состав сил ПВО официально не раскрывается.

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Единого хозяина у моста так и не появилось: ответственность за него делят Упрдор «Тамань», Крымская и Северо-Кавказская железные дороги и УВО Минтранса. В марте 2024 года Минтранс предлагал назначить для переправы единого оператора, а в мае 2026-го правительство внесло в Госдуму законопроект о едином операторе безопасности критически важных транспортных объектов. В октябре документ прошел первое чтение, однако окончательно закон еще не принят.

Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сколько стоили мост и его охрана Стоимость строительства моста по утвержденной смете — 227,92 млрд рублей. В 2017 году Упрдор «Тамань» заключил с ФГУП «УВО Минтранса» контракт на системы транспортной безопасности с предельной стоимостью 4,5 млрд рублей. Уже в 2018 году заказчик требовал взыскать с УВО 22,5 млн рублей за систематические нарушения по этому контракту.

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