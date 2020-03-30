В Сочи из-за угрозы коронавируса закроют набережные
В Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции набережные курорта закроют для прогулок
На фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, так как после речи Путина количество бронирований отелей на курортах края возросло на 30%. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в свою очередь попросил туристов не приезжать на курорт. До 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты Красной Поляны, на курорте закрыли парки, также отменились рейсы круизного лайнера «Князь Владимир».
Несмотря на это, жители разных регионов России в начале выходной недели отправились на курорты Черноморского побережья, где их отказались заселять в гостиницы. Уже 29 марта власти края отчитались, что за сутки регион покинули почти 10 тыс. туристов.
В пресс-службе мэрии курорта порталу Юга.ру сообщили, что в качестве дополнительной меры решено было закрыть для прогулок набережные.
«В Сочи будут приняты меры по ограничению нахождения на набережных и в местах массового отдыха», — сказала представитель пресс-службы.
Напомним, по данным мэрии Сочи, к 30 марта количество отдыхающих на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на конец прошлой недели) до 21 тыс. гостей. На ближайшее время запланирован выезд еще нескольких тысяч отдыхающих.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 766 тыс. заболевших, выздоровело 160 тыс. человек, умерло 36 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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