В Сочи из-за угрозы коронавируса закроют набережные

На фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, так как после речи Путина количество бронирований отелей на курортах края возросло на 30%. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в свою очередь попросил туристов не приезжать на курорт. До 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты Красной Поляны, на курорте закрыли парки, также отменились рейсы круизного лайнера «Князь Владимир».

Несмотря на это, жители разных регионов России в начале выходной недели отправились на курорты Черноморского побережья, где их отказались заселять в гостиницы. Уже 29 марта власти края отчитались, что за сутки регион покинули почти 10 тыс. туристов.

В пресс-службе мэрии курорта порталу Юга.ру сообщили, что в качестве дополнительной меры решено было закрыть для прогулок набережные.

«В Сочи будут приняты меры по ограничению нахождения на набережных и в местах массового отдыха», — сказала представитель пресс-службы.

Напомним, по данным мэрии Сочи, к 30 марта количество отдыхающих на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на конец прошлой недели) до 21 тыс. гостей. На ближайшее время запланирован выезд еще нескольких тысяч отдыхающих.