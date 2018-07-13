Почему фильм «Тренер» вполне мог быть основан на реальных событиях и при чем тут Новороссийск?

Сразу после финала чемпионата мира по футболу на канале «Россия-1» в 21:00 по московскому времени выйдет фильм Данилы Козловского «Тренер», часть съемок которого проходила в Краснодаре и Новороссийске. История футбольного клуба — Золушки кажется многим зрителям и критикам далекой от реальности. На самом деле это не так. Даже несмотря на то, что сюжет этот не анонсируется как основанный на реальных событиях. Даже если вдохновил Козловского не новороссийский «Черноморец», а «Ростов» (серебро чемпионата России), «Лестер Сити» (чемпион Англии) или сборная Исландии (1/4 чемпионата Европы) — в футбольном мире достаточно параллелей. ВНИМАНИЕ: Если вы еще не смотрели фильм и не хотите читать спойлеры — остановитесь здесь и почитайте лучше о том, как врачи скорой помощи работали во время чемпионата мира на сочинском стадионе «Фишт». Если же детали сюжета вас не пугают — продолжайте. О чем же «Тренер», режиссерский дебют одного из самых популярных современных российских актеров? Небольшой клуб с периферии, куда отправляется бывший футболист-неудачник, который не забил в самый ответственный момент гол. Психологическая травма, опустошение, тлен, конец карьеры. Все это бывает. Лучший способ это все пережить — работа. Вот и решается тот самый сломленный, но не потерявший надежду герой, отправиться подальше от суеты — работать тренером в один из приморских городков. Далее — сказка. Лента еще в конце апреля вышла в кинотеатрах. Получила много неплохих отзывов, но и немало критических. Особенно удивляли «диванные эксперты», утверждающие, что эта история — грубый вымысел и блеф. Неужели? На самом деле таких (или очень похожих) спортивных историй немало даже на кубанской земле, а в общероссийских и мировых масштабах — тем более. На таких историях и строится романтика футбола. Первый же ироничный отзыв на сайте megacritic.ru оказался пророческим: «Конечно же "величайший тренер всех времен и народов" сотворит из дворовой команды фуболеров сборную, которая порвет всех, в т.ч. и в финале чемпионата мира по футболу. Конечно же премьера "кинца" вдохновит наших кривоногих на голы и победы. Конечно же "цветная фильма" соберет кучу престижных кинонаград и многократно окупится в прокате. Одно непонятно, почему жанр "фильмы" — спортивная драма, а не научно-фантастический фильм». Эх, знали бы заранее такие ребята (автор материала, кстати, признается, что отзывался о наших футболистах перед ЧМ примерно в том же ключе), что наши «кривоногие» окажутся одними из героев мундиаля, а фильм многократно окупится (сборы составили 900 млн рублей при бюджете в 390 млн).

Он становится тренером второстепенной команды «Метеор», которую путем долгих и предсказуемых для любого насмотренного зрителя перипетий выводит на чемпионат России, на матч с самим «Спартаком» кинокритик Антон Долин, Meduza

Из провинциальных аутсайдеров — в Кубок УЕФА История первая, из реальной жизни. Далекий уже 2000 год. В Новороссийск приезжает тренер, имя которого достаточно известно в футбольном мире. Пять лет в «Динамо», серебряный призер чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР. В самом расцвете карьеры, за день до своего 27-летия, получает травму и прощается с футболом. Что может быть хуже для футболиста? Тем не менее уже совсем скоро берется за тренерскую карьеру. Более того, человек обладает невероятно сложным, по отзывам журналистов, характером. «Еще вчера ты играл, с тобой считались. И вдруг понимаешь, что больше никому не нужен. На этом моменте многие ломались, начинали спиваться. Я тоже тот период тяжело переживал. Раздражало все — и жалость, и злорадство. Потом заставил взять себя в руки. Сказали мне как-то:

— Анатолий, не хочешь тренером поработать?

— Да какой из меня тренер?!

— Ты попробуй, все когда-то начинали.



Часто потом сон видел, что нога не болит и я снова могу играть. Это был кошмар».



(из интервью еженедельнику «Футбол-Review», 2001 год) Речь об Анатолии Байдачном, который привел новороссийский «Черноморец» к матчам в Кубке УЕФА.

После работы с сочинской «Жемчужиной» тех лет (которая, кстати, тоже вполне может подойти под определение Золушки) Байдачный в январе 2000 года переезжает в Новороссийск, где берется тренировать «Черноморец». Клуб из провинции переживает не лучшие времена. Сезон 1999 года новороссийские футболисты завершают почти катастрофически — 14-е место. Избежать вылета из Высшей лиги помогло лишь чудо в лице той самой «Жемчужины», которая оставаться в высшем дивизионе не собиралась вовсе — по финансовым причинам. Но у новороссийского клуба денег тоже нет — как нет и желания краевых властей обратить внимание на команду. Зато есть желание футболистов и поклонников команды. Однако Новороссийск не краевой центр, где есть другой коллектив, который тогда как раз готовился к большим свершениям и к возможности примерить прозвище «команда-лифт».

Футболисты — народ интересный, все чувствует, все понимает, достаточно хитрый А.Н. Байдачный

К финансовым трудностям добавляются капризы некоторых игроков. «Плохим парнем» оказался Константин Коваленко, который играл очень важную роль в схеме Байдачного, но не ладил с дисциплиной. Пропущенные тренировки, рестораны... Как говорится, есть что вспомнить, а детям рассказать нечего. «Жалко мне этого парня, от души жалко! Бог дал ему талант, но отнял голову...» — говорил Байдачный о Коваленко. Пройдет несколько лет, и Константин в матче с клубом «Сочи-04» ударит в голову судью Тимофеева. Судья получит сотрясение мозга, а Коваленко завершит карьеру. Вернемся в 2000 год. Во втором туре обыграно московское «Динамо» — 4:0. В четвертом туре со счетом 3:0 обыгран ЦСКА. Потом три безответных гола получает «Локомотив», побеждено «Торпедо». В общей сложности москвичи получают в четырех матчах от Новороссийска 11 безответных голов. Такой старт обескуражил соперников, которые принялись перекупать игроков «Черноморца». Посередине сезона команда лишилась основного игрока обороны Кристиана Тчуйсе и вратаря Максима Левицкого, который в то время подтверждал известную футбольную поговорку (вратарь — половина команды). Тем не менее новороссийцы по итогам сезона попадают в Кубок УЕФА, где бьются с испанской «Валенсией». Чем вам не история?

Знал бы будущее, снял бы о «Тосно» В новейшей российской футбольной истории есть примеры и посвежее. Взять клуб «Тосно», который два года назад возглавил Дмитрий Парфенов. Здесь история еще больше похожа на историю «Тренера». Как будто сценарий писали для самого «Тосно». Молодой тренер Парфенов (четыре чемпионских титула со «Спартаком») приходит в достаточно небольшой клуб (правда, не на берегу моря), проводит качественную работу с игроками, с психологией коллектива. Команда выходит в премьер-лигу, но играет недостаточно хорошо для того, чтобы составить конкуренцию лидерам. В чемпионате страны им уже ничего не светит, и команда концентрируется на Кубке России, что приводит к победе в турнире. Первой победе для небольшого провинциального коллектива. Если бы Данила Козловский мог предсказывать будущее — молодой тренер Юрий Столешников приехал бы тренировать какую-нибудь «Эру» из Ленинградкой области. Вот только на «Стэмфорд Бридж» попал бы вряд ли. Что было с «Тосно» далее — это уже другая история. Через четыре дня после завоевания кубка клуб был расформирован. Его просто не стало. Остались медали ФНЛ, достижения в ПФЛ, Кубок России, а обладатель всего этого футбольного добра исчез словно по взмаху волшебной палочки. По факту — хоть еще один фильм снимай.