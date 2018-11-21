«Вова, привет, что-то ты легко одет». В новом выпуске своего шоу Дудь поговорил об актере Табакове

Дудь 21 ноября посвятил новый выпуск своего шоу актеру театра и кино Олегу Табакову

Ведущий интернет-шоу Юрий Дудь в начале нового выпуска объяснил, что его программа существует для связи поколений. Чтобы взрослые могли пообщаться и что-то обсудить с молодыми. Именно поэтому новое видео посвятили актеру театра и кино Олегу Табакову. «Как можно отметить 80-летие, переживать тяжелую болезнь, но рассеивать вокруг себя молодость, дерзость и свободу?» — интересуется Дудь в начале шоу. Гостями нового выпуска стали близкие артиста: его ученик Александр Молочников, помощница Ольга Пенкина, сын актера Павел Табаков и друг Анатолий Смоленский.

«При нем впервые заматерились в Московском художественном театре. Это сейчас кажется чем-то обычным. Но в это просто невозможно поверить. Мой мастер Леонид Хейфец говорит, что нельзя материться в МХТ. Вот Табакову было пофигу. Он говорил талантливо. Если при этом зритель подключался к этому обмену живой энергией — все, значит, это будет», — рассказал ученик артиста Александр Молочников, который поставил свой первый спектакль на сцене МХТ в 22 года. «Его обвиняли поначалу, что он из великого храма создал некую коммерческую организацию, в которой за основной удел взял супермаркет. Было все на любой вкус — идите только в кассу и платите деньги. Как вы видите, сейчас это модель для любых театров», — поделилась помощница актера Ольга Пенкина.

Близкие актера рассказали, что Олег Табаков очень любил пользоваться «телефонным правом»: он всегда лично звонил людям при необходимости. Например, если какому-то артисту нужно было уходить в армию, актер мог позвонить в военкомат и попросить отсрочку. «Точно знал, куда пойти и попросить деньги на строительство, увеличить бюджет. Бумажки всегда были заранее готовы. Он понимал, что телефонное право всегда работает. Но он использовал его только в благородных целях, чтобы облегчить жизнь своим артистам или их близким», — рассказала Ольга Пенкина. Анатолий Смоленский добавил, что однажды артист позвонил в Испанию, и там его попросили сказать что-нибудь голосом кота Матроскина, чтобы убедиться, что это действительно он (Табаков).

Гости шоу также рассказали про отношения Табакова и режиссера Кирилла Серебренникова, на которого в 2017 году завели уголовное дело за хищение 200 млн рублей. Смоленский вспомнил про то, как впервые артист взял Серебренникова и дал ему возможность ставить спектакли на большой сцене. Причем первые постановки закончились провалом, люди кричали: «Позор!». Табаков на это только улыбался, потому что был уверен, что творится история. Молочников добавил, что во время первого суда Табаков лично звонил председателю СК России Александру Бастрыкину. «Когда он узнал, что в "Гоголь-центре" обыски и проблемы, он прислал сразу 3 млн рублей из "Табакерки" и 3 млн рублей из МХТ. Артист говорил, что Серебренников — "его". Он же десять лет ставил спектакли. Причем "Гоголь-центр" на тот момент никакого отношения не имел к Табакову. Это даже не его ученик был, но все равно он говорил: "Мой". И все», — рассказал молодой артист и ученик актера.

Друг актера Анатолий Смоленский также рассказал о знакомстве Табакова с президентом России Владимиром Путиным. Первая их встреча произошла после смерти бывшего руководителя МХТ Олега Ефремова в 2000 году. До этого Табаков не был знаком с президентом, при этом уже называл его по‑дружески «подполковником». «После первой встречи он сказал: "Я с ним не знаком, но он на меня так смотрит, улыбается. И тут я вспомнил, что когда Путин учился в академии ФСБ, я-то уже сыграл генерала, начальника немецкой разведки в фильме "17 мгновений весны". Когда КГБ заказывал показ этого фильма, председатель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Андропов сказал Табакову: "Так играть фашистского генерала — безнравственно"», — добавил Смоленский. «Во время встречи Табакова и Путина в МХТ, актер сказал президенту: "Вова, привет, что-то ты так легко одет. А я тебе хотел рассказать, у меня тут парень завелся молодой. Он поставил антимилитаристский спектакль, приходи, хочу похвастаться". Путин прибалдел и пообещал обязатель приехать, но не приехал. Ему, наверное, и нельзя ходить на малую сцену. Там же нет лож, спрятаться негде», — вспомнила Пенкина.