Киркоров и Крид записали ремейк песни «Цвет настроения — синий»

Артист музыкального лейбла Black Star Егор Крид и эстрадный певец Филипп Киркоров 14 сентября выпустили клип на совместную песню «Цвет настроения — черный»

Видео появилось на официальном ютуб-канале лейбла Black Star.

В клипе Егор Крид и основатель лейбла Тимати предлагают Филиппу Киркорову стать участником Black Star. После этого они спускаются в подвал, где Киркоров переодевается в черную одежду и читает рэп.

В видеоролике есть много рекламы сервисов и пародии на современных популярных рэперов. Также исполнители переодеваются в персонажей сериала «Во все тяжкие». За первый час публикации ролик набрал более 130 тыс. просмотров.

Филипп Киркоров вместе с артистом Николаем Басковым 7 сентября опубликовал на ютубе клип на песню «Ibiza». Видеоролик раскритиковало большинство интернет-пользователей.

Как сообщали Юга.ру, в начале сентября в Дагестане отменили концерты Егора Крида и других артистов лейбла Black Star. Этот инцидент послужил началом конфликта между Тимати и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен в своих сториз в инстаграме сказал, что «невелика потеря», а на следующий день Тимати записал видеообращение, в котором назвал позицию Нурмагомедова неправильной и предложил мирно разрешить конфликт. Тот назвал продюсера «петушарой» и подчеркнул, что никто не имеет права указывать ему, что говорить.

Основатель лейбла отрегировал в тот же день, сказав, что Нурмагомедову не стоит заводить разговор о религии, если он дерется за деньги и выставляет фотографии с ринга в трусах. В инстаграме Тимати 13 сентября появилось видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который вмешался в конфликт. Он призвал к тому, чтобы обе стороны прекратили ссориться, также подчеркнул, что дагестанцы должны развивать туризм в регионе.