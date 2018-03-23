Почему в Краснодарском крае прошел коричневый дождь? Объясняют эксперты

В Краснодаре и крае 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли. Юга.ру выяснили, с чем это может быть связано

Жители Краснодара и других городов Кубани пожаловались на прошедший 23 марта дождь, оставляющий следы коричневого цвета. Очевидцы рассказали, что в каплях дождя присутствовали частицы пыли.

«Пока точного подтверждения этому явлению нет. Скорее всего, это последствие песчаных бурь, которые наблюдались в Африке в пустыне Сахара. С учетом быстрого перемещения воздушных масс пыль достигла территории Краснодарского края. Поскольку в регионе высокая влажность, пыль оседала вместе с осадками», — рассказал порталу Юга.ру начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

Он отметил, что в Краснодаре отобрали пробы, чтобы удостовериться в том, что это пыль, а не выброс с какого-либо предприятия. Бондарь пояснил, что коричневые осадки наблюдали на территории всего края: в Сочи, Апшеронске, Горячем Ключе.

«Такая большая география распространения позволяет утверждать, что это не выброс в атмосферу, а все-таки пыль», — заключил он.