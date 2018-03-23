Почему в Краснодарском крае прошел коричневый дождь? Объясняют эксперты
В Краснодаре и крае 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли. Юга.ру выяснили, с чем это может быть связано
Жители Краснодара и других городов Кубани пожаловались на прошедший 23 марта дождь, оставляющий следы коричневого цвета. Очевидцы рассказали, что в каплях дождя присутствовали частицы пыли.
«Пока точного подтверждения этому явлению нет. Скорее всего, это последствие песчаных бурь, которые наблюдались в Африке в пустыне Сахара. С учетом быстрого перемещения воздушных масс пыль достигла территории Краснодарского края. Поскольку в регионе высокая влажность, пыль оседала вместе с осадками», — рассказал порталу Юга.ру начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.
Он отметил, что в Краснодаре отобрали пробы, чтобы удостовериться в том, что это пыль, а не выброс с какого-либо предприятия. Бондарь пояснил, что коричневые осадки наблюдали на территории всего края: в Сочи, Апшеронске, Горячем Ключе.
«Такая большая география распространения позволяет утверждать, что это не выброс в атмосферу, а все-таки пыль», — заключил он.
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В Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей порталу Юга.ру рассказали, что 23 марта на курорте наблюдается повышенное, по сравнению с обычным, содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе. При этом превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.
По словам экспертов, увеличенное содержание мелкодисперсных частиц обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли.
Явление носит природный характер, не несет угрозы населению города и экологии. Активные воздействия на атмосферные процессы на
территории Сочи не проводят.
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