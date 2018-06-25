Певец из Сочи подал в суд на Александра Ревву за плагиат
В эфире телеканала НТВ 24 июня исполнитель Руслан Кагарманов обвинил шоумена, бывшего участника сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» Александра Ревву в плагиате песни «Чика»
Сочинский артист Кагармонов заявил, что он написал песню еще в 2016 году, опубликовал композицию в социальных сетях, а недавно услышал ее в исполнении Реввы.
«Мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово», — заявил Кагармонов.
По данным НТВ, артист подал на Ревву в суд, первое слушание назначено на середину июля.
Александр Ревва отвергает обвинения и считает, что Кагарманов хочет привлечь внимание за его счет.
«Если парень хочет пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем», — прокомментировал артист.
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