Певец из Сочи подал в суд на Александра Ревву за плагиат

В эфире телеканала НТВ 24 июня исполнитель Руслан Кагарманов обвинил шоумена, бывшего участника сочинской команды КВН «Утомленные солнцем» Александра Ревву в плагиате песни «Чика»

Сочинский артист Кагармонов заявил, что он написал песню еще в 2016 году, опубликовал композицию в социальных сетях, а недавно услышал ее в исполнении Реввы.

«Мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово», — заявил Кагармонов.

По данным НТВ, артист подал на Ревву в суд, первое слушание назначено на середину июля.

Александр Ревва отвергает обвинения и считает, что Кагарманов хочет привлечь внимание за его счет.

«Если парень хочет пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем», — прокомментировал артист.