Экс-тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула записал ремейк песни «Цвет настроения — черный»
Бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула выпустил пародийный клип на песню «Цвет настроения — черный»
Ролик появился 4 октября на ютуб-канале «Веселый Гамула и компания». В клипе бывший тренер рассказывает о команде темнокожих спортсменов, которые не умеют играть в футбол.
Напомним, что Игорь Гамула с 2001 по 2004 годы был тренером новороссийского футбольного клуба «Черноморец», а в сентябре 2014 года стал главным тренером «Ростова». В ноябре того же года он оказался в центре скандала — западные СМИ обвинили тренера в расизме из-за его высказываний об африканских игроках команды. РФС дисквалифицировал его на пять матчей, затем Курбан Бердыев сменил Гамулу на посту главного тренера.
В 2017 году Гамулу уволили с поста наставника молодежной команды футбольного клуба «Ростов».
Как писали Юга.ру, 14 сентября артист музыкального лейбла Black Star Егор Крид и эстрадный певец Филипп Киркоров выпустили клип на совместную песню «Цвет настроения — черный». Это исполнение также является ремейком другой песни Киркорова «Цвет настроения — синий», которая вышла в апреле.
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