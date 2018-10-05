Бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула выпустил пародийный клип на песню «Цвет настроения — черный»

Ролик появился 4 октября на ютуб-канале «Веселый Гамула и компания». В клипе бывший тренер рассказывает о команде темнокожих спортсменов, которые не умеют играть в футбол.

Напомним, что Игорь Гамула с 2001 по 2004 годы был тренером новороссийского футбольного клуба «Черноморец», а в сентябре 2014 года стал главным тренером «Ростова». В ноябре того же года он оказался в центре скандала — западные СМИ обвинили тренера в расизме из-за его высказываний об африканских игроках команды. РФС дисквалифицировал его на пять матчей, затем Курбан Бердыев сменил Гамулу на посту главного тренера.