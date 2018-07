На Кубани в нескольких районах град повредил крыши домов

⚡ Стихийное бедствие в станице Новокорсунской. Крупный град буквально изрешетил крыши зданий, выбил окна, разбил имущество. Уничтожены посадки и лёгкие постройки, обломаны плодовые деревья. Разбито много автомобилей. ★ Видео из @typical_timashevsk. ⠀ ⚡ Пишут, что примерно то же самое произошло сегодня в станицах #Новомышастовская и #Ирклиевская (это Красноармейский и Выселковский районы). ⠀ Жертв, кажется, нет, но разрушения очень сильные. #Новокорсунская #ЧПКубань #ЧП #Град #КраснодарскийКрай #Юг #Krd #typodar #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Туапсе #Геленджик #Анапа #Темрюк #Армавир #Кропоткин #Тихорецк

