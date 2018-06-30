На Кубани в нескольких районах град повредил крыши домов

В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах устраняют последствия дождя и града, которые произошли 30 июня

Вследствие дождя и града оказались повреждены автомобили и кровли частных домов. Частично было нарушено электроснабжение. На месте работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России. Администрации районов проводят дворовые обходы, чтобы установить размер ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что на Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде. Местами 1 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым ветром до 20-25 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Местами они могут достигать неблагоприятных отметок.

Гражданам рекомендуют соблюдать элементарные требования безопасности.