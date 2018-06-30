На Кубани в нескольких районах град повредил крыши домов
В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах устраняют последствия дождя и града, которые произошли 30 июня
Вследствие дождя и града оказались повреждены автомобили и кровли частных домов. Частично было нарушено электроснабжение. На месте работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России. Администрации районов проводят дворовые обходы, чтобы установить размер ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщается, что на Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде. Местами 1 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым ветром до 20-25 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. Местами они могут достигать неблагоприятных отметок.
Гражданам рекомендуют соблюдать элементарные требования безопасности.
⚡ Стихийное бедствие в станице Новокорсунской. Крупный град буквально изрешетил крыши зданий, выбил окна, разбил имущество. Уничтожены посадки и лёгкие постройки, обломаны плодовые деревья. Разбито много автомобилей. ★ Видео из @typical_timashevsk. ⠀ ⚡ Пишут, что примерно то же самое произошло сегодня в станицах #Новомышастовская и #Ирклиевская (это Красноармейский и Выселковский районы). ⠀ Жертв, кажется, нет, но разрушения очень сильные. #Новокорсунская #ЧПКубань #ЧП #Град #КраснодарскийКрай #Юг #Krd #typodar #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Туапсе #Геленджик #Анапа #Темрюк #Армавир #Кропоткин #Тихорецк
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