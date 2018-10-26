Умер Николай Караченцов

Вся Россия

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В Москве 26 октября скончался актер Николай Караченцов

Об этом сообщила супруга артиста Людмила Поргина. Актер умер около 9:00 в Московской городской онкологической больнице. У него отказали почки. Сейчас решается вопрос похорон и прощания.

Информацию также подтвердил ТАСС сын актера Андрей Караченцов.

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сказал он.

Завтра, 27 октября, артисту должно было исполниться 74 года.

Николай Караченцов — советский и российский актер театра и кино. Он снялся в таких фильмах, как «Собака на сене», «Дамы пришлашают кавалеров», «Приключения Электроника», «Белые росы», «Юнона и Авось», «Человек с бульвара Капуцинов». 

В феврале 2005 года артист попал в серьезное ДТП в Москве. После этого он пролежал 26 дней в коме и завершил актерскую карьеру. В феврале 2017 года Караченцев снова попал в аварию вместе с женой: их автомобиль перевернулся, артиста доставили в больницу с сотрясением мозга. В сентябре 2017 года у актера диагностировали неоперабельную раковую опухоль в левом легком.

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