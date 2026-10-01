Отмена уроков и укрытие в коридорах: что происходит в школах Краснодара и края во время атаки БПЛА

В школах Краснодара и Тихорецкого района из-за атаки БПЛА отменили вторую смену. Родители учеников пожаловались на давку при укрытии детей в коридорах

Предыстория: днем 1 октября в Краснодаре объявили угрозу атаки беспилотников. В городе включили сирены. Мэр Краснодара призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

Замглавы Краснодара Анна Леонова сообщила, что из-за сигнала воздушной опасности в образовательных учреждениях приняли экстренные меры. Учреждения действуют по алгоритмам, и детей перемещают в коридоры и помещения без окон.

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Родители краснодарских школьников рассказали в соцсетях, что получили уведомления об отмене занятий во вторую смену. Также они пожаловались на сложности во время укрытия детей. В частности, в лицее № 90 в коридорах образовалась давка, ученикам не хватало воздуха:



«Дети до сих пор находятся в коридорах и задыхаются в учебных заведениях».



Занятия второй смены официально отменили и в Тихорецком районе — об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин. Ограничения затронули школы и учреждения дополнительного образования.