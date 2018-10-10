На Мамаева и Кокорина завели уголовное дело. Мамаев пришел на допрос

Полиция 10 октября завела уголовное дело о хулиганстве против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

На полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за драки в московском кафе, пишет «Спорт Экспресс». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Напомним, что футболисты стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ о нанесении побоев чиновнику Минпромторга и водителю ведущей Первого канала. Расследование передали в главное следственное управление УМВД Москвы.

Правоохранители 9 октября вызвали спортсменов на допрос. Сообщалось, что в случае неявки их доставят в отдел полиции принудительно.

Начальник управления информации и общественных связей Главного следственного управления России по Москве Юрий Титов 10 октября сказал, что в случае неявки до 18:00 Мамаева и Кокорина объявят в федеральный розыск.