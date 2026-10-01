Премия за вскрытый сейф? Как в Краснодаре уволили и наградили главу скандальной УИК
Руководство краснодарского участка № 2059, где камера засняла ночную подмену бюллетеней, лишили полномочий. Однако на том же заседании, проведенном без журналистов, председателю скандальной комиссии выписали полуторную премию — с формулировкой «за активную работу».
Специально для Юга.ру Ростислав Карабут рассказывает подробности.
«Заседания не будет»
Заседание ТИК Западного округа было назначено на 30 сентября, 15:00. Я пришел к началу на Красную, 111 — в здание окружной администрации. Охрана пропустила меня без лишних вопросов, и я сразу занял место в кабинете, где должно было пройти заседание.
Когда начали заходить члены ТИК, они увидели меня и стали спрашивать у своего коллеги Виталия Черкасова, зачем он позвал прессу. Черкасов — член территориальной комиссии с правом решающего голоса — объяснил, что заседание открытое и журналисты имеют право на нем присутствовать.
Это право закреплено в пункте 1.1 статьи 30 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: представители СМИ могут присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. Исключение — заседания, где устанавливают итоги голосования и определяют результаты выборов (пункт 1.2): туда пускают только аккредитованных журналистов, работающих в редакции по трудовому договору. Заседание 30 сентября к таким не относилось.
Председатель ТИК Светлана Швецова заявила, что присутствие журналистов нужно было заранее согласовать. Я попросил оформить отказ письменно. Вместо этого она сказала, что заседания не будет, и предложила выйти из кабинета.
Я вышел в коридор вместе со всеми. Там я встретил и журналиста 93.ru Никиту Зырянова, которого не пустили на заседание. Через несколько минут члены ТИК вернулись в кабинет и начали работу за закрытыми дверями.
Мы остались в коридоре перед стойкой охраны. Через некоторое время в комиссии решили, что внутри осталась куртка одного из журналистов. К выходу вынесли напольную вешалку и начали перекидывать ее через ограждение, чтобы передать куртку наружу бесконтактно. Только куртка оказалась не нашей — она принадлежала члену ТИК. Вскоре дверь кабинета снова закрылась.
Решения комиссии все равно стали известны. Но остается вопрос: зачем было объявлять, что заседания не будет, и просить журналистов уйти, если через несколько минут его провели за закрытыми дверями?
Ограничения коснулись и самого Черкасова: по его словам, председатель ТИК запретила ему вести съемку. В начале сентября комиссия приняла новый регламент, который Черкасов собирается оспорить.
Минус шесть членов УИКов
Одним из вопросов повестки было досрочное прекращение полномочий членов участковых избирательных комиссий. Решение коснулось шести человек.
Среди них — председатель УИК № 2059 Наталья Болдырь, ее заместитель Николай Прокопенко и секретарь Татьяна Пеплова, то есть все руководство комиссии. Еще трое — члены других УИКов с правом решающего голоса: Алеся Трубицина, Татьяна Мотина и Андрей Зубов.
Избирательный участок № 2059 в ЮМР оказался в центре скандала во время выборов депутатов Госдумы. Голосование шло три дня, 18–20 сентября. В конце первого и второго дней бюллетени из урн перекладывали в сейф-пакеты — одноразовые, с индивидуальными номерами — и до подсчета хранили в опечатанном сейфе.
20 сентября, в последний день голосования, член УИК Анастасия Вавилова обнаружила признаки вскрытия сейфа, где хранились бюллетени за первые два дня. Всего там находилось 454 бюллетеня, в том числе поданные досрочно. По словам Вавиловой, на сейфе были другие подпись и печать. Она потребовала признать недействительными все бюллетени из сейфа. Однако председатель Наталья Болдырь, как говорит Вавилова, сначала отказывалась признавать вскрытие.
«Рисуют победу»:
Позже появилась ночная запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как два человека вскрывают сейф-пакет, заменяют находившиеся внутри бюллетени и снова запечатывают пакет. Рядом в этот момент находится сотрудник полиции.
Наблюдатели считают, что один из людей на записи — Николай Прокопенко.
В итоге все бюллетени за первые два дня признали недействительными и учли только голоса, поданные 20 сентября. После этого голоса на участке распределились так:
- Александр Сафронов (КПРФ) — 201 голос (53,6%);
- Галина Головченко («Единая Россия») — 63 голоса (16,8%);
- Игорь Виноградов («Справедливая Россия — За правду») — 42 голоса;
- Федор Осипов (ЛДПР) — 37 голосов;
- Юлия Сафронова («Партия пенсионеров») — 32 голоса.
Для сравнения: в целом по Юго-Западному округу № 51 результаты иные — Головченко из «Единой России» победила с 67,6% голосов, а Сафронов занял второе место с 16,8%.
Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов:
«Рубят хвосты»
Виталий Черкасов голосовал против прекращения полномочий и изложил свою позицию в особом мнении. Он считает, что сначала нужно разобраться в обстоятельствах нарушений и опросить членов комиссий при рассмотрении жалоб.
По мнению Черкасова, ускоренное исключение этих людей из состава комиссий может помешать выяснить, что произошло, тем более что среди них Николай Прокопенко, которого наблюдатели считают одним из участников ночной подмены. Происходящее, по его словам, «выглядит так, что рубят хвосты и прячут следы».
«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»:
«За активную работу»
Пока журналисты оставались за дверью, комиссия рассмотрела и вопрос о доплате председателям УИК за активную работу. ТИК установила почти всем председателям коэффициент 2, по которому рассчитывается размер доплаты.
Черкасов голосовал против. Вопросы, считает он, есть не только к УИК № 2059: в особом мнении и другие участковые комиссии Западного округа, где, по его оценке, серьезно нарушили закон:
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№ 2014 — он лично видел одинаковые подписи в списках избирателей;
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№ 2017 — у него не приняли заявления;
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№ 2044 — подсчет вели так, что наблюдателю было трудно его видеть;
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№ 2049 — появились три новых сейф-пакета;
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№ 2055 — вызывали полицию, а наблюдатели не видели процесс подсчета;
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№ 2058 — во время подсчета пытались ввести в заблуждение члена комиссии.
Мандат орла и решки:
Председатель УИК № 2059 Наталья Болдырь тоже получила повышенный коэффициент — правда, 1,5, а не 2.
Получается, что на одном и том же заседании ТИК лишила полномочий председателя, которая не признавала следов вскрытия сейфа, и ей же назначила доплату «за активную работу». Журналистов на это заседание не пустили.