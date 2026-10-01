Премия за вскрытый сейф? Как в Краснодаре уволили и наградили главу скандальной УИК

Руководство краснодарского участка № 2059, где камера засняла ночную подмену бюллетеней, лишили полномочий. Однако на том же заседании, проведенном без журналистов, председателю скандальной комиссии выписали полуторную премию — с формулировкой «за активную работу».

Специально для Юга.ру Ростислав Карабут рассказывает подробности.

«Заседания не будет»

Заседание ТИК Западного округа было назначено на 30 сентября, 15:00. Я пришел к началу на Красную, 111 — в здание окружной администрации. Охрана пропустила меня без лишних вопросов, и я сразу занял место в кабинете, где должно было пройти заседание.

Когда начали заходить члены ТИК, они увидели меня и стали спрашивать у своего коллеги Виталия Черкасова, зачем он позвал прессу. Черкасов — член территориальной комиссии с правом решающего голоса — объяснил, что заседание открытое и журналисты имеют право на нем присутствовать.

Это право закреплено в пункте 1.1 статьи 30 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: представители СМИ могут присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. Исключение — заседания, где устанавливают итоги голосования и определяют результаты выборов (пункт 1.2): туда пускают только аккредитованных журналистов, работающих в редакции по трудовому договору. Заседание 30 сентября к таким не относилось.

Председатель ТИК Светлана Швецова заявила, что присутствие журналистов нужно было заранее согласовать. Я попросил оформить отказ письменно. Вместо этого она сказала, что заседания не будет, и предложила выйти из кабинета.

Я вышел в коридор вместе со всеми. Там я встретил и журналиста 93.ru Никиту Зырянова, которого не пустили на заседание. Через несколько минут члены ТИК вернулись в кабинет и начали работу за закрытыми дверями.

Мы остались в коридоре перед стойкой охраны. Через некоторое время в комиссии решили, что внутри осталась куртка одного из журналистов. К выходу вынесли напольную вешалку и начали перекидывать ее через ограждение, чтобы передать куртку наружу бесконтактно. Только куртка оказалась не нашей — она принадлежала члену ТИК. Вскоре дверь кабинета снова закрылась.

Решения комиссии все равно стали известны. Но остается вопрос: зачем было объявлять, что заседания не будет, и просить журналистов уйти, если через несколько минут его провели за закрытыми дверями?

Ограничения коснулись и самого Черкасова: по его словам, председатель ТИК запретила ему вести съемку. В начале сентября комиссия приняла новый регламент, который Черкасов собирается оспорить.