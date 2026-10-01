Как Дягилев изменил западное искусство. В Краснодаре пройдет лекция о «Русских сезонах»

Искусствовед и издатель Яна Манакова 4 октября проведет лекцию «Сергей Дягилев и «Русские сезоны». Она расскажет, как Дягилев познакомил европейскую публику с русским искусством. На лекции поговорят о том, как появились «Русские сезоны», а также о Нижинском, Баксте, Стравинском и Коко Шанель. Отдельно разберут скандальную премьеру «Весны священной» и влияние русского балета на театр и моду.

«Русские сезоны» начались в 1909 году в Париже. Дягилев представил европейской публике не только балет, но и новый синтез музыки, танца и изобразительного искусства. Для постановок он привлекал известных художников, композиторов и хореографов.

С «Русскими сезонами» сотрудничали Александр Бенуа, Лев Бакст, Николай Рерих, Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Морис Равель, Михаил Фокин, Вацлав Нижинский и Леонид Мясин. В проектах Дягилева также участвовали Пабло Пикассо, Анри Матисс, Коко Шанель и Жан Кокто.

Лекция состоится 4 октября в кофейне «Зацепи» на Постовой, 8. Подробности можно уточнить у организаторов.