Как Дягилев изменил западное искусство. В Краснодаре пройдет лекция о «Русских сезонах»

Краснодарский край

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  • Марка «Сергей Дягилев и «Русские сезоны», 2000 © Фото не охраняется авторским правом
    Марка «Сергей Дягилев и «Русские сезоны», 2000 © Фото не охраняется авторским правом

Искусствовед расскажет, как Дягилев покорил Париж и изменил европейское искусство (12+)

Искусствовед и издатель Яна Манакова 4 октября проведет лекцию «Сергей Дягилев и «Русские сезоны». Она расскажет, как Дягилев познакомил европейскую публику с русским искусством.

На лекции поговорят о том, как появились «Русские сезоны», а также о Нижинском, Баксте, Стравинском и Коко Шанель. Отдельно разберут скандальную премьеру «Весны священной» и влияние русского балета на театр и моду.

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«Русские сезоны» начались в 1909 году в Париже. Дягилев представил европейской публике не только балет, но и новый синтез музыки, танца и изобразительного искусства. Для постановок он привлекал известных художников, композиторов и хореографов.

С «Русскими сезонами» сотрудничали Александр Бенуа, Лев Бакст, Николай Рерих, Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Морис Равель, Михаил Фокин, Вацлав Нижинский и Леонид Мясин. В проектах Дягилева также участвовали Пабло Пикассо, Анри Матисс, Коко Шанель и Жан Кокто.

Лекция состоится 4 октября в кофейне «Зацепи» на Постовой, 8. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 октября пройдет лекция о роли женщин в мировом искусстве.

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Как Дягилев изменил западное искусство. В Краснодаре пройдет лекция о «Русских сезонах»
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