На Кубани осудили банду, которая украла топливо из нефтепровода на 1,8 млн рублей

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Суд вынес приговор за кражу дизельного топлива из «Транснефти»

1 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новопокровском районе вынесли приговор Дмитрию Еремину, Вячеславу Малыхину, Андрею Ивченкову, Владимиру Седухову и Константину Брехуненко. Всех признали виновными в краже дизельного топлива, совершенной организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как установило следствие, в октябре 2020 года Еремин собрал банду, чтобы воровать дизель из магистрального нефтепродуктопровода «Волгоград — Тихорецк», который принадлежит АО «Транснефть-Приволга». Злоумышленники проложили под землей шланг для перекачки топлива, а сам дизель собирались копить в заранее подготовленных емкостях.

Потом его планировали вывозить автоцистернами и продавать. Банде удалось украсть больше 41 тонны дизельного топлива почти на 1,8 млн рублей. Все подсудимые, кроме одного, полностью признали свою вину.

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В итоге фигуранты получили такие сроки:

  • Владимир Седухов — 2 года 10 месяцев;
  • Дмитрий Еремин — 3 года 2 месяца;
  • Вячеслав Малыхин — 3 года 1 месяц 5 дней;
  • Андрей Ивченков — 3 года.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Константина Брехуненко ранее осудили в Кабардино-Балкарии за сбыт наркотиков. К тому сроку частично присоединили наказание по новому делу. В результате он проведет 8 лет 11 месяцев в колонии строгого режима.

Как писали Юга.ру, полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля.

Кражи Новопокровский район Правосудие Суд Топливо

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