На Кубани осудили банду, которая украла топливо из нефтепровода на 1,8 млн рублей

1 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новопокровском районе вынесли приговор Дмитрию Еремину, Вячеславу Малыхину, Андрею Ивченкову, Владимиру Седухову и Константину Брехуненко. Всех признали виновными в краже дизельного топлива, совершенной организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как установило следствие, в октябре 2020 года Еремин собрал банду, чтобы воровать дизель из магистрального нефтепродуктопровода «Волгоград — Тихорецк», который принадлежит АО «Транснефть-Приволга». Злоумышленники проложили под землей шланг для перекачки топлива, а сам дизель собирались копить в заранее подготовленных емкостях.

Потом его планировали вывозить автоцистернами и продавать. Банде удалось украсть больше 41 тонны дизельного топлива почти на 1,8 млн рублей. Все подсудимые, кроме одного, полностью признали свою вину.