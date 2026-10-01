На Кубани осудили банду, которая украла топливо из нефтепровода на 1,8 млн рублей
Суд вынес приговор за кражу дизельного топлива из «Транснефти»
1 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новопокровском районе вынесли приговор Дмитрию Еремину, Вячеславу Малыхину, Андрею Ивченкову, Владимиру Седухову и Константину Брехуненко. Всех признали виновными в краже дизельного топлива, совершенной организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Как установило следствие, в октябре 2020 года Еремин собрал банду, чтобы воровать дизель из магистрального нефтепродуктопровода «Волгоград — Тихорецк», который принадлежит АО «Транснефть-Приволга». Злоумышленники проложили под землей шланг для перекачки топлива, а сам дизель собирались копить в заранее подготовленных емкостях.
Потом его планировали вывозить автоцистернами и продавать. Банде удалось украсть больше 41 тонны дизельного топлива почти на 1,8 млн рублей. Все подсудимые, кроме одного, полностью признали свою вину.
В итоге фигуранты получили такие сроки:
- Владимир Седухов — 2 года 10 месяцев;
- Дмитрий Еремин — 3 года 2 месяца;
- Вячеслав Малыхин — 3 года 1 месяц 5 дней;
- Андрей Ивченков — 3 года.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Константина Брехуненко ранее осудили в Кабардино-Балкарии за сбыт наркотиков. К тому сроку частично присоединили наказание по новому делу. В результате он проведет 8 лет 11 месяцев в колонии строгого режима.
Как писали Юга.ру, полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля.