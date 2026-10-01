Парад мини-собак и дефиле в костюмах: в Сочи состоится фестиваль «Море Лап»

Организаторы фестиваля для питомцев и их владельцев «Море Лап» сообщили Юга.ру, что он снова состоится в Сочи. В этом году событие впервые пройдет в двухдневном формате — 3 и 4 октября. Площадки будут открыты с 10:00 до 18:00. Гостей ждут состязания, лекции, консультации специалистов и встречи с подопечными местных приютов.

На территории парка оборудуют девять тематических зон, где ветеринары, кинологи и грумеры проведут бесплатные консультации. Также здесь откроются маркет товаров, фотозона и площадки приютов, где можно выбрать питомца. Для собак предусмотрели водопой, прогулочную локацию и отдельную зону.

В открытом лектории (оба дня с 11:00 до 16:00) эксперты расскажут о первой помощи, питании, уходе за пожилыми питомцами, обучении командам и безопасности дома.

Проект «Море Лап» уже провел более семи фестивалей в Сочи, один из которых попал в Реестр рекордов России за самый массовый парад шпицев.



Отметим, что организаторы фестиваля поддерживают развитие pet-friendly культуры. Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами. После фестиваля в 2023 году в «Ривьере» открыли зону для прогулок с животными, хотя ранее выгул в парке был запрещен.