Парад мини-собак и дефиле в костюмах: в Сочи состоится фестиваль «Море Лап»
В сочинском парке «Ривьера» 3 и 4 октября пройдет фестиваль для питомцев «Море Лап» (0+)
Организаторы фестиваля для питомцев и их владельцев «Море Лап» сообщили Юга.ру, что он снова состоится в Сочи. В этом году событие впервые пройдет в двухдневном формате — 3 и 4 октября. Площадки будут открыты с 10:00 до 18:00. Гостей ждут состязания, лекции, консультации специалистов и встречи с подопечными местных приютов.
В программе фестиваля:
- Парад мини-пород: в субботу в 16:00 (сбор в 15:30) участники пройдут от «Ракушки» к главной сцене под аккомпанемент скрипки.
- Конкурс костюмов: в воскресенье с 15:30 до 16:30 на главной сцене пройдет дефиле на тему «Бархатный сезон в Сочи» под фортепиано.
- Спорт и активности: оба дня с 10:00 до 18:00 будут работать зона аджилити и площадка соревнований.
- Розыгрыши: на главной сцене ежедневно с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00.
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На территории парка оборудуют девять тематических зон, где ветеринары, кинологи и грумеры проведут бесплатные консультации. Также здесь откроются маркет товаров, фотозона и площадки приютов, где можно выбрать питомца. Для собак предусмотрели водопой, прогулочную локацию и отдельную зону.
В открытом лектории (оба дня с 11:00 до 16:00) эксперты расскажут о первой помощи, питании, уходе за пожилыми питомцами, обучении командам и безопасности дома.
Проект «Море Лап» уже провел более семи фестивалей в Сочи, один из которых попал в Реестр рекордов России за самый массовый парад шпицев.
Отметим, что организаторы фестиваля поддерживают развитие pet-friendly культуры. Она подразумевает создание доступной среды для людей с питомцами. После фестиваля в 2023 году в «Ривьере» открыли зону для прогулок с животными, хотя ранее выгул в парке был запрещен.
Как писали Юга.ру, ИИ-сервис «ХвостРадар» теперь круглосуточно ищет пропавших питомцев по фото в «пропажах» и «находках».