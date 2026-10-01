На Кубани появилось министерство региональной безопасности. Чем оно займется
Губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о создании нового ведомства
1 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что на Кубани появилось министерство региональной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Министерство подчиняется непосредственно губернатору и обеспечивает работу краевой Антитеррористической комиссии.
Задачей нового ведомства станет противодействие терроризму. Министерство будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти с правоохранителями и администрациями муниципалитетов. Также в зоне ответственности — укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью и обеспечение общественной безопасности в условиях СВО.
Читайте также:
Министерство возглавил Александр Косивченко. Ранее он руководил аппаратом Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае — с 1 октября эта структура стала аппаратом АТК.
Косивченко имеет два высших образования — по специальностям «Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». За плечами нового министра — военная служба по контракту, работа в главном управлении по делам ГО и ЧС Краснодарского края и Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора. Кроме того, он возглавлял аппарат антитеррористической комиссии в регионе.
Как писали Юга.ру, 34-летний Сергей Лагутин стал новым заместителем губернатора Краснодарского края.