На Кубани появилось министерство региональной безопасности. Чем оно займется

Задачей нового ведомства станет противодействие терроризму. Министерство будет координировать взаимодействие органов исполнительной власти с правоохранителями и администрациями муниципалитетов. Также в зоне ответственности — укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью и обеспечение общественной безопасности в условиях СВО.

Министерство возглавил Александр Косивченко. Ранее он руководил аппаратом Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае — с 1 октября эта структура стала аппаратом АТК.

Косивченко имеет два высших образования — по специальностям «Юриспруденция» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». За плечами нового министра — военная служба по контракту, работа в главном управлении по делам ГО и ЧС Краснодарского края и Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора. Кроме того, он возглавлял аппарат антитеррористической комиссии в регионе.