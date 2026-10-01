Москву и Краснодар свяжет новый автобусный маршрут: цена билета и расписание
Между Москвой и Краснодаром в октябре запустят новый автобусный маршрут
29 сентября АММТ (Автовокзалы Москвы — Московский транспорт) сообщили, что между столицей и Краснодаром начнет курсировать новый междугородний автобусный маршрут. Продажа билетов на рейсы открывается 2 октября.
Маршрут получил номер 11177 и название «Москва — Краснодар». Из столицы автобусы будут выезжать в 19:00 с автостанции «Новоясенская». По пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону и Кущевской.
В Краснодаре конечным пунктом станет ТРЦ «Oz Молл». Время в пути составит 18 часов.
Автобусы будут отправляться через день. Билет для взрослого пассажира в одну сторону обойдется в 3,8 тыс. рублей. Для детей до 12 лет предусмотрена скидка 50%. Стоимость провоза багажа — 380 рублей.
Как писали Юга.ру, в июне между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы.